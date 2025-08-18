Phát hiện, xử lý một trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Ia O

(GLO)- Sáng 18-8, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Ia O phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã Ia O bắt giữ đối tượng Ksor Lược (trú tại làng Mít Kom II). Ảnh: CACC

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại làng Mít Kom II, tổ công tác phát hiện Ksor Lược (SN 2005, trú tại làng Mít Kom II, xã Ia O) có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ví da màu đen của Ksor Lược có 4 ống nhựa trong suốt, được hàn kín 2 đầu, bên trong chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận đó là ma túy đá.

Tang vật được lực lượng Công an xã Ia O thu giữ trên người đối tượng. Ảnh: CACC

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ người và tang vật theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Công an xã Ia O đã có báo cáo gửi UBND xã để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời, chuyển đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.