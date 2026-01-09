Kiểm soát đồng bộ, tăng cường quản lý sát hạch lái xe

(GLO)- Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ toàn bộ quy trình sát hạch từ phòng thi, dữ liệu đến công bố kết quả, góp phần phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm trật tự an toàn giao thông bền vững.

Siết chặt sát hạch từ phòng thi

Hiện nay, các cơ sở sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh đều được yêu cầu sử dụng hệ điều hành có bản quyền, thường xuyên cập nhật các bản vá bảo mật; hệ thống máy chủ, máy trạm được cài đặt phần mềm diệt virus chuyên dụng.

Các phòng thi chỉ sử dụng mạng LAN, không kết nối internet nhằm ngăn chặn nguy cơ truy cập trái phép hoặc can thiệp vào dữ liệu sát hạch.

Cảnh sát giao thông tiến hành niêm phong trước khi bước vào kỳ sát hạch. Ảnh: K.A

Tại mỗi phòng thi đều được trang bị hệ thống camera giám sát; ở mỗi nội dung sát hạch, hệ thống tự động chụp ảnh ngẫu nhiên và đối chiếu với dữ liệu gốc, qua đó loại trừ nguy cơ thi hộ.

Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) - cho biết: “Việc siết chặt công tác sát hạch ngay từ phòng thi được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng người điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự ATGT một cách bền vững”.

Tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe An Phú Thiện (xã Chư A Thai), hệ thống camera được lắp đặt đồng bộ tại phòng thi lý thuyết, phòng mô phỏng, sân sát hạch và khu vực sát hạch đường trường. Mạng nội bộ của Trung tâm được thiết lập theo mô hình mạng tĩnh, chỉ phục vụ công tác sát hạch.

Ông Lê Trần Phú - Giám đốc Trung tâm - cho biết: “Chúng tôi bố trí cán bộ công nghệ thông tin theo dõi hệ thống, rà soát phần mềm, sao lưu dữ liệu định kỳ. Mọi yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin đều được thực hiện theo hướng dẫn của Phòng CSGT”.

Còn tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ (xã Hòa Hội), hệ thống camera được triển khai tại tất cả các phần thi. Dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp về Phòng CSGT và Cục CSGT, đồng thời hiển thị công khai tại phòng chờ để thí sinh theo dõi.

Ông Đậu Văn Hải - Giám đốc Trung tâm cho hay, việc ứng dụng phần mềm tổng hợp kết quả do Phòng CSGT cung cấp đã giúp rút ngắn thời gian xử lý sau kỳ sát hạch, hạn chế sai sót so với cách tổng hợp thủ công trước đây.

Trong quá trình sát hạch, thí sinh thực hiện bốc thăm ngẫu nhiên vị trí máy tính và xe sát hạch, bảo đảm tính khách quan. Toàn bộ các phần thi đều được camera giám sát liên tục; dữ liệu hình ảnh được lưu trữ đầy đủ để phục vụ tra cứu, đối chiếu khi cần thiết. Việc chấm điểm ở các nội dung lý thuyết, mô phỏng, sa hình và đường trường được thực hiện tự động, hạn chế tối đa sự can thiệp chủ quan.

Là thí sinh dự thi giấy phép lái xe hạng B tại Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ, chị Nguyễn Thị Bích Sương (phường Bồng Sơn) cho biết, việc tổ chức sát hạch công khai, minh bạch giúp người học yên tâm hơn khi dự thi.

“Khi mọi khâu đều được giám sát bằng hệ thống kỹ thuật, người dự thi phải học thật, thi thật. Điều này không chỉ bảo đảm quyền lợi của thí sinh mà còn giúp người lái tự tin hơn khi tham gia giao thông sau này” - chị Sương chia sẻ.

Đồng bộ việc kiểm soát

Trước mỗi kỳ sát hạch, Hội đồng Sát hạch tiến hành kiểm tra kỹ toàn bộ phương tiện, thiết bị, đặc biệt là hệ thống cảm biến, ống hơi và các thiết bị chấm điểm tự động. Công tác niêm phong, mở niêm phong được thực hiện đúng quy trình, lập biên bản đầy đủ, có sự giám sát trực tiếp của lực lượng CSGT. Trong suốt quá trình sát hạch, cán bộ CSGT trực tiếp theo dõi, vận hành phần mềm và kiểm soát toàn bộ các phần thi.

Các phần thi đều được CSGT giám sát chặt.

﻿- Trong ảnh: CSGT đang thực hiện việc kiểm soát phần thi sa hình. Ảnh: K.A

Đáng chú ý, việc thao tác trên máy chủ tại các trung tâm sát hạch do cán bộ Phòng CSGT đảm nhiệm, không giao cho nhân viên kỹ thuật của đơn vị tổ chức. Cách làm này nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan trong quản lý dữ liệu, hạn chế tối đa nguy cơ can thiệp chủ quan.

“Quy trình được xây dựng theo nguyên tắc kiểm soát chéo, để mỗi kết quả sát hạch phản ánh đúng khả năng của thí sinh” - Thượng tá Lê Hồng Phương cho biết thêm.

Công tác quản lý kết quả sát hạch cũng được xác định là khâu trọng tâm. Kết quả thi được kết xuất trực tiếp từ phần mềm, đối sánh với hồ sơ gốc trước khi tổng hợp. Việc quản lý phôi, in và cấp phát GPLX được phân công cán bộ theo dõi cụ thể, thực hiện đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý GPLX, từng bước tích hợp dữ liệu sát hạch, cấp đổi GPLX với các hệ thống chuyên ngành và ứng dụng VNeID. Việc số hóa không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho người dân mà còn hỗ trợ hiệu quả cho công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.