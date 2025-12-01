Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tập huấn về nghiệp vụ cấp, đổi giấy phép lái xe cho Công an xã, phường phía Tây Gia Lai

THÚY TRINH
(GLO)- Ngày 1-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) cho 166 cán bộ Công an 77 xã, phường phía Tây Gia Lai.

Từ ngày 1-3-2025, Công an tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp GPLX và tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX tại 12 điểm, gồm 1 điểm tiếp nhận tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, 1 điểm tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 10 điểm tiếp nhận tại 10 đơn vị Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

cong-an-cap-xa-se-thuc-hanh-truc-tiep-tren-may-tinh-cac-thao-tac-su-dung-phan-mem-tiep-nhan-ho-so-cap-doi-cap-lai-gplx-tren-he-thong-quan-ly-gplx.jpg
Công an cấp xã thực hành trực tiếp trên máy tính các thao tác sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX trên hệ thống Quản lý GPLX. Ảnh: Thúy Trinh

Lực lượng Công an đã chủ động tiếp cận công việc, trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền, giải quyết thủ tục cấp, đổi GPLX cho người dân. Tuy nhiên, nhu cầu cấp, đổi GPLX trên địa bàn rất lớn; phần lớn hồ sơ tiếp nhận chưa được triển khai đồng đều ở các địa điểm, chủ yếu tập trung ở Phòng Cảnh sát giao thông. Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX tại Công an cấp xã chưa được tập huấn nghiệp vụ do luân chuyển vị trí công tác.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông) hướng dẫn cán bộ Công an cấp xã thực hành trực tiếp trên máy tính các thao tác sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX trên hệ thống Quản lý GPLX.

Đồng thời, phổ biến một số văn bản mới liên quan công tác này như: Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28-2-2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp GPLX; các thông tư của Bộ Tài chính quy định các loại phí sát hạch lái xe, lệ phí đăng ký, cấp biển số xe; các văn bản hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông về công tác cấp, đổi GPLX, công tác tổng rà soát, làm sạch dữ liệu GPLX.

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

(GLO)- Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, số hóa hồ sơ đăng ký xe. Đây là bước quan trọng hướng đến quản lý thống nhất và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt.

Xử lý nghiêm hành vi tung tin giả giữa thiên tai

Tin tức

(GLO)- Trong đợt mưa lũ vừa qua tại Gia Lai và các tỉnh lân cận, một số đối tượng đã đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đã khẩn trương xác minh để “dọn rác” trên mạng xã hội.

Lời cảnh tỉnh từ một số trọng án gần đây

Lời cảnh tỉnh từ một số trọng án gần đây

Pháp luật

(GLO)- Những vụ án giết người gần đây cho thấy, từ mâu thuẫn nhỏ hay nóng giận nhất thời, việc thiếu kiềm chế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là lời cảnh tỉnh về việc tuân thủ pháp luật và ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân một số nội dung liên quan đến thủ tục nộp phạt nguội.

Gia Lai: 11 tháng phạt nguội hơn 125,6 tỷ đồng

Pháp luật

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ ngày 15-12-2024 đến 14-11-2025, qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện, xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm với tổng số tiền theo thông báo hơn 125,6 tỷ đồng.

null