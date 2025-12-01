Tập huấn về nghiệp vụ cấp, đổi giấy phép lái xe cho Công an xã, phường phía Tây Gia Lai

Từ ngày 1-3-2025, Công an tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp GPLX và tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX tại 12 điểm, gồm 1 điểm tiếp nhận tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, 1 điểm tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 10 điểm tiếp nhận tại 10 đơn vị Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Công an cấp xã thực hành trực tiếp trên máy tính các thao tác sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX trên hệ thống Quản lý GPLX. Ảnh: Thúy Trinh

Lực lượng Công an đã chủ động tiếp cận công việc, trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền, giải quyết thủ tục cấp, đổi GPLX cho người dân. Tuy nhiên, nhu cầu cấp, đổi GPLX trên địa bàn rất lớn; phần lớn hồ sơ tiếp nhận chưa được triển khai đồng đều ở các địa điểm, chủ yếu tập trung ở Phòng Cảnh sát giao thông. Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX tại Công an cấp xã chưa được tập huấn nghiệp vụ do luân chuyển vị trí công tác.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông) hướng dẫn cán bộ Công an cấp xã thực hành trực tiếp trên máy tính các thao tác sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX trên hệ thống Quản lý GPLX.

Đồng thời, phổ biến một số văn bản mới liên quan công tác này như: Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28-2-2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp GPLX; các thông tư của Bộ Tài chính quy định các loại phí sát hạch lái xe, lệ phí đăng ký, cấp biển số xe; các văn bản hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông về công tác cấp, đổi GPLX, công tác tổng rà soát, làm sạch dữ liệu GPLX.