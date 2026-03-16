Gia Lai: Một phụ nữ bị lừa hơn 100 triệu đồng vì chơi “xổ số cào online”

(GLO)- Ngày 16-3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới dưới hình thức chơi “xổ số cào online”.

Qua nắm bắt tình hình, lực lượng Công an phát hiện thời gian gần đây, trên Facebook, TikTok, YouTube… xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các hình thức như: “Xổ số cào online”, “Xổ số cào Đài Loan”, “Cào vé trúng thưởng”, “Quay số trúng tiền”…

Các đối tượng lừa đảo thông qua hình thức chơi xổ số online trên các trang mạng xã hội. Ảnh: ĐVCC

Các đối tượng tạo lập các website, fanpage, nhóm chat, kênh để quảng cáo các trò chơi với lời mời chào hấp dẫn “Cào số trúng lớn”, “Đầu tư nhỏ trúng tiền lớn”, “Rút tiền ngay trong ngày”.

Sau đó, các đối tượng sử dụng các tài khoản ảo phát trực tiếp dựng cảnh người chơi trúng thưởng liên tiếp, kèm theo bình luận ảo để tạo niềm tin, đánh vào tâm lý hám lợi của người chơi. Từ đó, các đối tượng dẫn dụ người tham gia chơi chuyển tiền mua vé cào số.

Ban đầu, đối tượng để người chơi trúng các giải nhỏ, sau đó được thông báo trúng thưởng lớn hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng và thúc ép nạn nhân để nhận được tiền phải chuyển tiền đóng thuế thu nhập cá nhân, phí rút tiền…

Khi nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như chuyển tiền sai cú pháp giao dịch, yêu cầu nạn nhân tiếp tục thực hiện lại giao dịch để được nhận thưởng, sau đó chiếm đoạt và chặn liên lạc. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chị P.T.Đ. (ở tỉnh Gia Lai) hơn 100 triệu đồng.

Các đối tượng dàn dựng cảnh trúng thưởng để lừa đảo. Ảnh: ĐVCC

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo nói trên. Đồng thời, cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia, không tin vào các hình thức xổ số cào online, cào thẻ trúng thưởng trên mạng hoặc các hình thức quay số mở thưởng không được cấp phép.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân như: căn cước công dân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP… cho các đối tượng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ lại thông tin, bằng chứng và kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.