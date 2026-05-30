9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

(GLO)- Chiều 30-5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Theo đó, có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Đây không chỉ là niềm vui của những người được đặc xá và gia đình họ, mà còn minh chứng cho sự hiệu quả của chính sách hình sự nhân đạo, sự nỗ lực của công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Tại buổi họp báo, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết: Trong số gần 10.000 phạm nhân được đặc xá lần này, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án Ban Chỉ đạo trung ương về phòng - chống tham nhũng chỉ đạo; 644 phạm nhân đã phạm vào các tội xâm phạm về quan hệ kinh tế; 63 phạm nhân là người nước ngoài.

Đợt đặc xá được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp. Công tác tái hòa nhập cộng đồng vì vậy được đặc biệt chú trọng, kết hợp giữa chính quyền địa phương và công an cơ sở.

Những năm qua, Nhà nước đã triển khai chính sách cho người hoàn thành án phạt tù vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội; đã có hơn 15.000 người được tiếp cận nguồn vốn này với tổng số tiền cho vay lên đến hơn 1.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng tham gia tuyển dụng người chấp hành xong án tù vào làm việc, thậm chí có những trường hợp đã tự mở được cơ sở sản xuất kinh doanh riêng, tạo thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình.