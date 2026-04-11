Những điểm mới về điều kiện và đối tượng đặc xá năm 2026

(GLO)- Quyết định số 457/QĐ-CTN ngày 7-4-2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 có những điều chỉnh quan trọng, đảm bảo tính chặt chẽ và công bằng trong quá trình triển khai thực hiện.

Cụ thể, Điều 3 về điều kiện được đề nghị đặc xá đã được bổ sung, làm rõ hơn. Trong đó, quy định người được đề nghị đặc xá phải có thời gian chấp hành án tối thiểu, cụ thể là “ít nhất” 18 tháng trở lên và trong thời gian liền kề trước thời điểm xét đặc xá phải được xếp loại cải tạo từ khá trở lên.

Các phạm nhân tại Trại giam Kim Sơn (Cục C10, Bộ Công an) nhận quyết định của Chủ tịch nước về tha tù trước thời hạn dịp 2-9-2025. Ảnh: B.L

Tại Điều 4 về các trường hợp không được đặc xá đã được bổ sung một số nội dung. Theo đó, bổ sung trường hợp người có 1 tiền án nhưng phạm tội do cố ý; bổ sung các tội danh như: xâm hại tình dục, cưỡng dâm, xâm hại trẻ em, cưỡng đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì không được đặc xá.

Đồng thời, bổ sung quy định đối với trường hợp phạm từ 2 tội do cố ý trở lên, kể cả trường hợp tổng hợp hình phạt; hoặc bị kết án tù 2 lần trở lên về cùng 1 tội, cũng như trường hợp bị kết án tù từ 3 lần trở lên về cùng 1 tội do cố ý.

Mục đích của việc bổ sung các quy định này là làm rõ hơn các trường hợp không được đặc xá, khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm việc triển khai được thống nhất trên toàn quốc.

Theo Quyết định số 457/QĐ-CTN, thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31-5-2026.

Đối tượng được đặc xá bao gồm: người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Quyết định đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán: bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng, có điều kiện; việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội.