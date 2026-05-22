Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải

(GLO)- Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026 (VAW 2026) với chủ đề “Trọng tài & ADR: Vươn tầm cao mới" sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 29-5 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đây là diễn đàn quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR).

Chuỗi hoạt động gồm 8 sự kiện chính, 6 sự kiện hợp tác đối tác, dự kiến quy tụ hơn 80 chuyên gia trong và ngoài nước là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức trọng tài, hòa giải, cộng đồng luật sư và hơn 1.500 đại biểu tham dự.

Với sự mở rộng về quy mô, nội dung chương trình và phạm vi kết nối, cùng sự đồng hành của các đối tác uy tín trong nước và quốc tế, VAW 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nền tảng kết nối hiệu quả cho cộng đồng những người sử dụng ADR tại Việt Nam cũng như giữa Việt Nam và nước ngoài.

Không chỉ dừng lại ở một chuỗi sự kiện chuyên môn, VAW 2026 còn là một dấu mốc có ý nghĩa trong tiến trình phát triển hệ sinh thái giải quyết tranh chấp tại Việt Nam theo hướng hiện đại, hội nhập và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.