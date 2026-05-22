Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải

NHÃ UYÊN (theo nhandan.vn; lsvn.vn)

(GLO)- Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026 (VAW 2026) với chủ đề “Trọng tài & ADR: Vươn tầm cao mới" sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 29-5 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đây là diễn đàn quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực trọng tài, hòa giải và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR).

Chuỗi hoạt động gồm 8 sự kiện chính, 6 sự kiện hợp tác đối tác, dự kiến quy tụ hơn 80 chuyên gia trong và ngoài nước là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức trọng tài, hòa giải, cộng đồng luật sư và hơn 1.500 đại biểu tham dự.

Với sự mở rộng về quy mô, nội dung chương trình và phạm vi kết nối, cùng sự đồng hành của các đối tác uy tín trong nước và quốc tế, VAW 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nền tảng kết nối hiệu quả cho cộng đồng những người sử dụng ADR tại Việt Nam cũng như giữa Việt Nam và nước ngoài.

Không chỉ dừng lại ở một chuỗi sự kiện chuyên môn, VAW 2026 còn là một dấu mốc có ý nghĩa trong tiến trình phát triển hệ sinh thái giải quyết tranh chấp tại Việt Nam theo hướng hiện đại, hội nhập và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Công an Gia Lai lắp đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người dân.

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người đi đường

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

