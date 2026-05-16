Tìm người biết việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại xã Biển Hồ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo tìm người biết việc liên quan tới vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 31-3-2026 tại đoạn đường tránh phía Đông thuộc thôn 4, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 58 phút ngày 31-3-2026, tại đoạn đường tránh phía Đông (đường đang thi công chưa nghiệm thu) thuộc thôn 4, xã Biển Hồ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Tại hiện trường xác định từ hướng xã Đak Đoa đi xã Chư Păh có 1 xe mô tô biển kiểm soát 81AA-153.11 và anh Nguyễn Ngọc Tân (SN 2007, trú tại thôn 2, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người điều khiển xe mô tô trượt ngã nằm trên đường.

Phía sau hiện trường về hướng xã Đak Đoa ghi nhận 1 bãi đất cấp phối trên đường. Hậu quả, xe mô tô bị hư hỏng, anh Tân bị chấn thương sọ não nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị những cá nhân, tổ chức chứng kiến, có liên quan, biết sự việc, cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) hoặc Điều tra viên Chu Anh Thuận (số điện thoại 0961.292.212) để xử lý theo quy định.

Công an Gia Lai tìm người làm chứng trong vụ TNGT xảy ra ngày 1-3-2024

Công an tỉnh Gia Lai tìm người làm chứng trong vụ TNGT xảy ra ngày 1-3-2024

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm người làm chứng trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) vào ngày 1-3-2024 tại ngã ba đường Trường Chinh giao nhau với đường Phạm Ngũ Lão (thuộc tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku cũ; nay là phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

(GLO)- Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

