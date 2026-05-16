Tìm người biết việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại xã Biển Hồ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo tìm người biết việc liên quan tới vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 31-3-2026 tại đoạn đường tránh phía Đông thuộc thôn 4, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 58 phút ngày 31-3-2026, tại đoạn đường tránh phía Đông (đường đang thi công chưa nghiệm thu) thuộc thôn 4, xã Biển Hồ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Tại hiện trường xác định từ hướng xã Đak Đoa đi xã Chư Păh có 1 xe mô tô biển kiểm soát 81AA-153.11 và anh Nguyễn Ngọc Tân (SN 2007, trú tại thôn 2, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người điều khiển xe mô tô trượt ngã nằm trên đường.

Phía sau hiện trường về hướng xã Đak Đoa ghi nhận 1 bãi đất cấp phối trên đường. Hậu quả, xe mô tô bị hư hỏng, anh Tân bị chấn thương sọ não nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị những cá nhân, tổ chức chứng kiến, có liên quan, biết sự việc, cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) hoặc Điều tra viên Chu Anh Thuận (số điện thoại 0961.292.212) để xử lý theo quy định.