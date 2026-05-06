Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc bị phạt 10-20 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026, hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Đây là một trong những quy định đáng chú ý nhằm chấn chỉnh tình trạng mua bán thuốc tùy tiện, nhất là các loại thuốc cần có chỉ định của bác sĩ.

Cùng với đó, người bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn bị xử phạt 1-3 triệu đồng; hành vi tự ý thay thế thuốc đã kê trong đơn bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, cách dùng, liều lượng khi chưa được người mua đồng ý bị phạt 3-5 triệu đồng.

Đối với việc bán lẻ thuốc không còn nguyên bao bì ngoài, nếu cơ sở không ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng.

Trường hợp thuốc bán ra không có đơn thuốc đi kèm, cơ sở còn phải ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng; nếu không thực hiện cũng bị xử phạt ở mức tương tự.

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền dựa trên giá trị hàng hóa đối với hành vi mua, bán thuốc, dược liệu đã có thông báo thu hồi; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đã hết hạn dùng; không có giấy phép nhập khẩu hoặc không có giấy đăng ký lưu hành (trừ trường hợp không bắt buộc theo quy định).

Các mức phạt được quy định từ 1-2 triệu đồng đối với hàng hóa có giá trị dưới 1 triệu đồng và tăng dần lên mức 40-50 triệu đồng đối với hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Đáng chú ý, hành vi không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đã có thông báo thu hồi, đã hết hạn dùng hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cũng bị phạt 10-20 triệu đồng.

Đối với hành vi mua, bán thuốc vi phạm chất lượng sau khi đã có thông báo thu hồi, mức phạt được xác định theo cấp độ vi phạm. Cụ thể, vi phạm chất lượng mức độ 3 bị phạt từ 1-3 triệu đồng; mức độ 2 bị phạt từ 3-5 triệu đồng; mức độ 1 bị phạt từ 10-20 triệu đồng.