Bắt đối tượng dùng dao lam rạch túi để trộm tài sản trên xe khách

(GLO)- Sáng 18-5, Công an xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường Hội Phú khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn dùng dao lam rạch túi hành khách.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 17-5, ông Nguyễn Hữu Thừa (SN 1971, trú tại xã Phù Cát) đón xe khách đi từ xã Đức Cơ về xã Phù Cát. Khi đi đến địa phận thôn Tân Phú (xã Mang Yang), ông Thừa phát hiện túi quần sau của mình bị kẻ gian rạch và lấy đi chiếc ví với số tiền 6 triệu đồng.

Đối tượng Cường (giữa) đã bị bắt sau khi dùng dao lam rạch túi hành khách để trộm cắp tài sản. Ảnh: Văn Linh

Nhận thông tin trình báo từ ông Thừa, lãnh đạo Công an xã Mang Yang đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng - chống tội phạm và lực lượng liên quan nhanh chóng xác minh, truy vết.

Qua đó, lực lượng Công an xác định 1 đối tượng là hành khách cùng đi trên chuyến xe trên có biểu hiện khả nghi. Đối tượng này xuống xe ở ngã ba Năm Đạt (xã Mang Yang) rồi đón xe khách theo hướng ngược về Pleiku.

Công an xã Mang Yang cùng Công an phường Hội Phú khẩn trương truy xét và bắt giữ đối tượng trên là Trần Văn Cường (SN 1981, không rõ nơi cư trú) khi đang lẩn trốn ở khu vực đường Chu Văn An (phường Hội Phú) chỉ sau 2 giờ xảy ra vụ việc.

Công an xã Mang Yang đã trả lại số tiền bị mất cho ông Thừa. Ảnh: Văn Linh

Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ 6 triệu đồng mà Cường đã trộm của ông Thừa cùng nhiều dao lam đối tượng dùng để gây án.

Qua đấu tranh, Cường khai nhận đã đón xe khách với mục đích tìm tài sản để trộm cắp. Lợi dụng lúc bị hại mất cảnh giác, đối tượng đã dùng dao lam rạch túi quần của hành khách rồi trộm tài sản.

Được biết, Cường đã có 4 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản” vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3-2025.

Công an xã Mang Yang đã làm thủ tục trả lại tài sản cho ông Thừa.