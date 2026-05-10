Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường phòng - chống bạo lực, xâm hại trẻ em

(GLO)- Trước thực trạng một số vụ việc bạo lực trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phòng - chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng - chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ngày 7-5, Bộ Y tế có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc bảo vệ trẻ em, phòng - chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa đồng bộ với các giải pháp trong công tác phòng - chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị xâm hại; bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa các hậu quả gây tổn thương cho trẻ em.

Cùng với đó, xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng - chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý; xác định rõ những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương.

Trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất với Bộ Y tế về phương án sửa đổi các quy định nhằm bảo đảm hiệu quả và chất lượng trong công tác bảo vệ trẻ em, phòng - chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Chỉ đạo việc xây dựng, trình HĐND ban hành theo thẩm quyền chính sách bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định; có đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7; bảo đảm ngân sách hằng năm của địa phương phù hợp để thực hiện các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong các chương trình, đề án, kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt liên quan đến phòng - chống bạo lực, xâm hại trẻ em.