Gia Lai: Khách mua thịt bò bị chủ sạp lừa bán thịt heo

(GLO)- Liên quan nghi vấn sạp thịt ở cạnh chợ Đầm, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) “hô biến” thịt heo thành thịt bò, Công an phường Quy Nhơn đã tiến hành xác minh và làm rõ hành vi lừa dối khách hàng của người bán.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin nghi vấn một sạp thịt trên đường Nguyễn Hữu Thọ (cạnh chợ Đầm, phường Quy Nhơn) có hành vi lừa dối khách hàng bằng cách bán thịt heo cho khách hàng có nhu cầu mua thịt bò.

thit-bo-sau-khi-cho-vao-nuoc-nong-co-mui-giong-thit-heo.jpg
Vợ anh Nh. đi mua thịt bò nhưng thứ được bán lại là thịt heo. Ảnh: T.N

Để làm sáng tỏ vụ việc, Công an phường Quy Nhơn đã xác minh, làm việc với những người liên quan. Qua đó xác định người phản ánh thông tin là ông Võ Trọng Nh. (SN 2000, trú phường Quy Nhơn), còn chủ sạp thịt là bà Võ Thị Xuân H. (SN 1970, trú phường Bình Định).

Theo đó, sáng 16-5, bà H. đến phường Quy Nhơn mua 12 kg thịt heo loại nạc vai mang đến trước số nhà 115 Nguyễn Hữu Thọ (phường Quy Nhơn) bày bán. Số thịt này được bà H. bày bán cùng số thịt bò mua trước đó tại lò mổ ở xã Bình Dương.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Châu Thị Như Y. (vợ anh Nh.) ghé mua 20.000 thịt bò. Bà H. trực tiếp thái thịt bán cho chị Y. Khi mang về chế biến, anh Nh. nhận thấy thịt không có mùi vị giống thịt bò thường ăn nên đã mang phần thịt còn lại đến sạp thịt để yêu cầu giải thích.

Qua làm việc với các bên, Công an phường Quy Nhơn khẳng định đúng là vợ chồng anh Nh. đã bị lừa. Cụ thể, khi khách hàng mua thịt bò, bà H. đã dùng thịt heo bán cho khách. Hiện Công an phường đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm của bà H. theo quy định.

Về nghi vấn bà H. sử dụng hóa chất, phụ gia để làm giả thịt heo thành thịt bò, Công an phường Quy Nhơn khẳng định qua xác minh điều tra cho thấy bà H. chỉ mua đi bán lại, không hề thực hiện hành vi này.

Qua sự việc này, cơ quan Công an kiến nghị địa phương và cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện các trường hợp buôn bán hàng hóa, thực phẩm tự phát trái phép nhằm kiểm soát và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.

