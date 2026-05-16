Tạm giữ 3 đối tượng trốn trong phòng ngủ "đập đá"

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong căn nhà tại xã Ia Krái.

Theo đó, qua quá trình trinh sát nắm bắt địa bàn, Công an xã Ia Krái đã phát hiện đối tượng Rơ Lan Phước (SN 2003, trú tại làng Nú, xã Ia Krái) có biểu hiện hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy.

3 đối tượng đã bị tạm giữ vì tụ tập "đập đá" trong phòng ngủ. Ảnh: ĐVCC

Các trinh sát của Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm (Công an xã Ia Krái) nghi vấn Phước cùng một số đối tượng khác có hành vi tụ tập sử dụng ma túy tại nhà riêng.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14-5, Công an xã Ia Krái đã bất ngờ ập vào căn nhà của Phước ở làng Nú, bắt quả tang Phước cùng Rơ Lan Khuyên (SN 2002, trú tại xã Ia Krái) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi) đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng ngủ.

Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ một số bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Trong 1 chiếc cóng còn có một số tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ ma túy cùng bộ dụng cụ sử dụng. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng khám xét trong khu vực căn nhà, các trinh sát đã phát hiện, thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng mà Phước khai là ma túy đá đã mua về để dành sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Phước, Khuyên và Sơn để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.