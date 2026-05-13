Gia Lai: Bắt 3 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đang tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều 11-5, Công an xã Ia Nan, Công an xã Ia Pnôn và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp bắt giữ đối tượng Siu Rat (SN 2003, trú tại làng Bua, xã Ia Pnôn) với tang vật là 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá).

Địa điểm nơi Rat (phải) giao ma túy cho Điệp. Ảnh: Hà Nam

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 10-5, Rat bán 1 gói ma túy đá cho đối tượng Rơ Lan Điệp (SN 2001, trú tại làng Tung, xã Ia Nan) với giá 300 nghìn đồng. Đến 22 giờ, Điệp đến nhà Lê Công Quý (SN 1998, trú tại làng Nú, xã Ia Nan) cùng Quý và Lưu Công Ty (SN 1992, tạm trú tại xã Ia Rsai) sử dụng ma túy.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khám xét nhà của đối tượng Lê Công Quý - nơi tổ chức sử dụng ma túy. Ảnh: Hà Nam

Qua test nhanh, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Lê Công Quý dương tính với ma túy đá. Cùng ngày, Ty và Điệp tự nguyện đến Công an xã Ia Nan đầu thú.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cơ quan Công an tạm giam 3 đối tượng Rat, Điệp và Quý để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.