Bắt 2 đối tượng thuê nhà nghỉ để mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Chiều 29-4, Công an xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi thuê nhà nghỉ lưu trú dài ngày tại địa phương với mục đích mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua rà soát nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Krái phát hiện đối tượng Vũ Xuân Thái (SN 2001, trú tại làng Lân, xã Ia O) có nhiều biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy.

Đối tượng Được (trái) bị bắt giữ tại nhà nghỉ cùng với số ma túy chưa kịp tiêu thụ. Ảnh: ĐVCC

Thái đã cấu kết với đối tượng Nguyễn Văn Được (SN 1995, trú tại phường Diên Hồng) thuê phòng tại nhà nghỉ An Nhiên (thôn 1, xã Ia Krái) để bán ma túy cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng trên địa bàn. Sau mỗi lần giao dịch, Thái sẽ trả công cho Được bằng tiền hoặc ma túy.

Ngày 23-4, Công an xã Ia Krái kiểm tra phòng 202 tại nhà nghỉ An Nhiên, phát hiện, bắt quả tang Thái đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng Y.T. (SN 2008, trú tại xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2,97 g ma túy đá loại Methamphetamine do đối tượng cất giấu để bán kiếm lời.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ia Krái đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) truy xét, bắt giữ đối tượng Được để điều tra, xử lý theo quy định.