Bắt 2 đối tượng thuê nhà nghỉ để mua bán trái phép chất ma túy

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 29-4, Công an xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi thuê nhà nghỉ lưu trú dài ngày tại địa phương với mục đích mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua rà soát nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Krái phát hiện đối tượng Vũ Xuân Thái (SN 2001, trú tại làng Lân, xã Ia O) có nhiều biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy.

Đối tượng Được (trái) bị bắt giữ tại nhà nghỉ cùng với số ma túy chưa kịp tiêu thụ. Ảnh: ĐVCC

Thái đã cấu kết với đối tượng Nguyễn Văn Được (SN 1995, trú tại phường Diên Hồng) thuê phòng tại nhà nghỉ An Nhiên (thôn 1, xã Ia Krái) để bán ma túy cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng trên địa bàn. Sau mỗi lần giao dịch, Thái sẽ trả công cho Được bằng tiền hoặc ma túy.

Ngày 23-4, Công an xã Ia Krái kiểm tra phòng 202 tại nhà nghỉ An Nhiên, phát hiện, bắt quả tang Thái đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng Y.T. (SN 2008, trú tại xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2,97 g ma túy đá loại Methamphetamine do đối tượng cất giấu để bán kiếm lời.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ia Krái đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) truy xét, bắt giữ đối tượng Được để điều tra, xử lý theo quy định.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

