Gia Lai: Tài xế xe khách 16 chỗ bị phạt 19 triệu đồng do vi phạm tín hiệu đường ngang

(GLO)- Ngày 8-6, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) đã mời ông Nguyễn Minh Tâm (SN 1979, xã Vân Canh) đến làm việc để xử lý hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cung cấp.

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 6 giờ 34 phút ngày 2-6-2026, ông Nguyễn Minh Tâm điều khiển xe ô tô khách 16 chỗ BKS 77B-02xxx lưu thông qua đường ngang tại Km1126+72, tuyến đường sắt Bắc - Nam (thuộc địa bàn xã Vân Canh) khi tín hiệu cảnh báo tự động tại đường ngang đang hoạt động.

Ông Nguyễn Minh Tâm làm việc tại Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước sáng 8-6 và thừa nhận vi phạm của mình. Ảnh: N.L

Tại buổi làm việc, ông Tâm đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt ông Tâm số tiền 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Theo Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, việc xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; đồng thời phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.