Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Theo đó, các đơn vị đã tiến hành gắn biển báo tại các điểm giao cắt giữa đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt qua địa bàn phường Bồng Sơn, xã Tuy Phước và xã Phù Cát.

Lực lượng chức năng gắn biển tuyên truyền tại xã Tuy Phước. Ảnh: N.L

Việc gắn biển tuyên truyền nhằm giúp người dân nắm rõ quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành; góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt.

Được biết, Nghị định số 81/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15-5-2026, quy định tăng cường xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm tại khu vực đường ngang đường sắt.

Mức phạt có thể lên đến 40-50 triệu đồng đối với các hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như: vượt rào chắn khi có tín hiệu cảnh báo, vượt đèn đỏ tại điểm giao cắt, hoặc tự ý mở lối đi qua đường sắt không đúng quy định...

Hoàn thành việc gắn biển tuyên truyền tại phường Bồng Sơn. Ảnh: N.L

Theo Trạm CSGT Tuy Phước, từ nay đến trước ngày 15-5, đơn vị sẽ phối hợp triển khai đồng loạt việc gắn biển tuyên truyền tại toàn bộ các đường ngang giao cắt đường sắt trên địa bàn tỉnh, kết hợp tuyên truyền trực tiếp để người dân nắm, thực hiện nghiêm quy định mới; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.