Gia Lai: Ô tô vượt đường ngang, làm hư hỏng thiết bị tín hiệu đường sắt

NHẬT LINH
(GLO)- Khoảng 6 giờ 9 phút, ngày 7-4, tại Km1036 + 980, khu gian Vạn Phú - Phù Mỹ (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô và thiết bị tín hiệu đường sắt, làm hư hỏng hệ thống cảnh báo tại đường ngang.

Theo biên bản xác nhận của các đơn vị liên quan, thời điểm trên, khi hệ thống cần chắn tự động đang hoạt động, ô tô BKS 77A-005.xx (xe thu gom rác) vẫn cố tình vượt qua đường ngang.

Hậu quả, vụ va chạm làm gãy 1 cần chắn tự động TD-96 (cần chắn C1) dài 3,6 m và hư hỏng 1 bộ đèn tín hiệu (gồm 1 đèn đỏ, 1 đèn trắng).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý thiết bị đã có mặt tại hiện trường, tiến hành lập biên bản, đồng thời bố trí người cảnh giới nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt qua khu vực.

Bên cạnh đó, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cũng tiến hành xác minh và làm việc với người điều khiển phương tiện là ông T.T.T. (SN 1977, xã Phù Mỹ Đông) người điều khiển phương tiện gây ra vụ việc trên.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông T.T.T. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, tại xã Bình Dương, các bên liên quan đã làm việc, thống nhất phương án khắc phục hậu quả. Theo đó, ông T.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng ý bồi thường thiệt hại để khôi phục thiết bị về trạng thái ban đầu với số tiền 1,2 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Xử phạt tài xế vượt đường ngang khi chắn tàu đang hạ

Xử phạt tài xế vượt đường ngang khi chắn tàu đang hạ

(GLO)- Ngày 30-3, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã mời chị Đ.P.H. (SN 1999, trú tại xã Hòa Hội) đến làm việc, đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 3 bị cáo lãnh án

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

