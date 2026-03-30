Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Xử phạt tài xế vượt đường ngang khi chắn tàu đang hạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 30-3, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã mời chị Đ.P.H. (SN 1999, trú tại xã Hòa Hội) đến làm việc, đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 22-3, tại Km1068+230 tuyến đường sắt qua địa bàn xã Phù Cát, chị Đ.P.H. điều khiển ô tô BKS 81A-616.82 vượt qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo, cần chắn đang hạ.

Tại buổi làm việc, người vi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi, viết bản tường trình và cam kết không tái phạm.

Trạm CSGT Tuy Phước làm việc với người vi phạm để xử lý theo quy định. Ảnh: N.L

Căn cứ quy định hiện hành, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, xử phạt số tiền 5 triệu đồng; đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) và trừ 2 điểm GPLX.

Trước đó, Trạm CSGT Tuy Phước cũng đã lập biên bản xử phạt một trường hợp khác có hành vi điều khiển phương tiện vượt đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đã kích hoạt, cần chắn đang hạ tại khu vực Km1096+80 qua địa bàn xã Tuy Phước Tây.

Hiện trường vụ vi phạm. Clip: ĐVCC

Theo Trạm CSGT Tuy Phước, việc chấp hành tín hiệu cảnh báo tại các điểm giao cắt đường sắt là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Do đó, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không vượt qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo hoặc khi cần chắn đang hạ, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

Tin tức

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

