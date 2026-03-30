Xử phạt tài xế vượt đường ngang khi chắn tàu đang hạ

(GLO)- Ngày 30-3, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã mời chị Đ.P.H. (SN 1999, trú tại xã Hòa Hội) đến làm việc, đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 22-3, tại Km1068+230 tuyến đường sắt qua địa bàn xã Phù Cát, chị Đ.P.H. điều khiển ô tô BKS 81A-616.82 vượt qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo, cần chắn đang hạ.

Tại buổi làm việc, người vi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi, viết bản tường trình và cam kết không tái phạm.

Trạm CSGT Tuy Phước làm việc với người vi phạm để xử lý theo quy định. Ảnh: N.L

Căn cứ quy định hiện hành, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, xử phạt số tiền 5 triệu đồng; đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) và trừ 2 điểm GPLX.

Trước đó, Trạm CSGT Tuy Phước cũng đã lập biên bản xử phạt một trường hợp khác có hành vi điều khiển phương tiện vượt đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đã kích hoạt, cần chắn đang hạ tại khu vực Km1096+80 qua địa bàn xã Tuy Phước Tây.

Hiện trường vụ vi phạm. Clip: ĐVCC

Theo Trạm CSGT Tuy Phước, việc chấp hành tín hiệu cảnh báo tại các điểm giao cắt đường sắt là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Do đó, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không vượt qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo hoặc khi cần chắn đang hạ, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.