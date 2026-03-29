Gia Lai: Quán triệt nâng cao chất lượng sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(GLO)- Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt chỉ đạo của Cục CSGT về nâng cao chất lượng công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng CSGT yêu cầu các đội nghiệp vụ, cán bộ trực tiếp làm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe nắm chắc nội dung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình, quy định; bảo đảm việc sát hạch diễn ra khách quan, đúng thực chất, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Theo đó, toàn đơn vị tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng khâu; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các khâu chấm điểm, cấp giấy phép lái xe; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế phát sinh ngay từ cơ sở.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát hoạt động sát hạch; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Được biết, từ 15-12-2025 đến nay, công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, toàn tỉnh tiếp nhận 46.577 hồ sơ, trong đó Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp nhận 41.812 hồ sơ, công an cấp xã tiếp nhận 4.765 hồ sơ; đã tổ chức 140 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Việc triển khai nghiêm các nội dung chỉ đạo là cơ sở để nâng cao chất lượng sát hạch, cấp giấy phép lái xe, góp phần siết chặt kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.