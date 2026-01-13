Đột phá trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(GLO)- Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã chủ động rà soát, hoàn thiện quy trình, kiện toàn tổ chức thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Triển khai hiệu quả, đồng bộ nhiều biện pháp

Tiếp nhận nhiệm vụ trong điều kiện gần 50.000 học viên đã hoàn thành đào tạo nhưng chưa được dự thi, trong khi nhiều yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, quy trình chưa được hoàn thiện đồng bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã chủ động tham mưu, phối hợp các cơ quan liên quan tháo gỡ từng vướng mắc, khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết để tổ chức sát hạch, cấp GPLX.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp Phó GĐ Công an tỉnh (bìa phải) kiểm tra công tác cấp đổi GPLX của Phòng CSGT tại trung tâm hành chính công của tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2025, quy định về hình thức thi GPLX hạng C có nhiều thay đổi, khiến các trung tâm sát hạch phải tạm dừng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa sân thi. Trước tình hình này, Phòng CSGT chủ động tổ chức liên tục các kỳ sát hạch, kể cả ngày nghỉ, tập trung xử lý dứt điểm lượng thí sinh tồn đọng, đặc biệt là hạng C.

Giải pháp này không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người học mà còn giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu sát hạch hạng C trước khi áp dụng quy định mới, trở thành địa phương tiên phong toàn quốc trong việc ưu tiên và tập trung thi hạng C.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng Phòng CSGT cho biết, nếu chậm trễ, quyền lợi của người dân sẽ bị tác động trực tiếp. Do đó, đơn vị xác định phải đi trước một bước, vừa tổ chức sát hạch liên tục, vừa hoàn thiện quy trình, điều kiện kỹ thuật, bảo đảm công tác sát hạch diễn ra thông suốt, đúng quy định.

Đặc biệt, Phòng CSGT là đơn vị tiên phong trong cả nước rà soát, tổ chức hỗ trợ công dân trong đào tạo, sát hạch và cấp GPLX mô tô, tập trung vào các đối tượng khó khăn như người nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Từ tháng 9-2025, đơn vị phối hợp với CA các xã Ia O, Ia Ko, Bờ Ngoong và Nhơn Châu, tổ chức 4 kỳ sát hạch riêng, miễn phí cho hơn 600 người dân. Bà Man Thị Lệ (xã Nhơn Châu) xúc động chia sẻ: “Mấy chục năm nay tôi đi xe mà không có bằng vì hoàn cảnh khó khăn. Nhờ Phòng CSGT hỗ trợ miễn phí, trực tiếp về xã dạy lý thuyết, hướng dẫn tập lái, tổ chức khám sức khỏe và đưa đón đi thi, tôi đã có bằng lái, yên tâm hơn khi tham gia giao thông”.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, xem chuyển đổi số là chìa khóa nâng cao hiệu quả quản lý. Hệ thống phần mềm tự động tra cứu và tổng hợp kết quả sát hạch được xây dựng, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm bớt thao tác thủ công. Chỉ sau 2 giờ kể từ khi thi xong, dữ liệu thí sinh đạt yêu cầu đã được đồng bộ lên hệ thống và tích hợp trên ứng dụng VNeID, tạo thuận tiện trong quản lý GPLX.

Ngoài ra, Phòng CSGT phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo lái xe đưa các lỗi vi phạm phổ biến, các tình huống dễ gây tai nạn từ thực tế tuần tra, kiểm soát vào nội dung giảng dạy. Tại mỗi kỳ sát hạch, thí sinh cũng được ký cam kết tuân thủ các quy định về trật tự ATGT, từng bước nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho mọi người.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sát hạch

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và cấp GPLX trên địa bàn tỉnh, Phòng CSGT xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là hoàn thiện cơ chế quản lý thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Theo đó, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các ngành liên quan để xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý học viên, hồ sơ đào tạo và kết quả sát hạch.

Đề xuất phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung giữa 2 ngành, nhằm kết nối, chia sẻ thông tin nhanh chóng, chính xác và đồng bộ, giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian xử lý.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân khó khăn, vùng sâu, vùng xa học và sát hạch giấy phép lái xe. Ảnh: K.A

Công tác rà soát và chuẩn hóa quy trình sát hạch, cấp GPLX sẽ được tăng cường, đảm bảo mọi bước từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đến tổ chức thi và trả kết quả đều thực hiện liên thông, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Phòng CSGT cũng chú trọng phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác sát hạch nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh cho biết: “Đơn vị đang tập trung xây dựng kế hoạch sát hạch theo tuần, tháng, tăng số ngày thi, kể cả cuối tuần để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hạn chế thao tác thủ công, đảm bảo tính khách quan, công bằng trong toàn bộ quá trình sát hạch. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn là giải pháp căn cơ phòng ngừa tiêu cực, tạo dựng niềm tin cho nhân dân”.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch sẽ được thực hiện thường xuyên, kết hợp giữa kiểm tra định kỳ và đột xuất. Những đơn vị vi phạm hoặc để xảy ra tiêu cực sẽ bị đình chỉ hoạt động và đề xuất thu hồi giấy phép, góp phần xây dựng môi trường sát hạch công bằng, nghiêm túc.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: “Công tác sát hạch phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi gian lận, can thiệp trái phép, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và uy tín của lực lượng. Đây cũng là căn cứ để đánh giá thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ”.