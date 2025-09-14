Nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Ngay từ đầu năm học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng tuyên truyền pháp luật về giao thông và kỹ năng tham gia giao thông, giúp học sinh, sinh viên nâng cao ý thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trong nhà trường.

Linh hoạt hình thức tuyên truyền

Tại Trường CĐ Y tế (phường Quy Nhơn), trong khuôn khổ buổi sinh hoạt đầu năm học 2025 - 2026, phần tuyên truyền về ATGT đã diễn ra sôi nổi, tạo nhiều hứng thú cho sinh viên. Không chỉ nghe phổ biến lý thuyết, sinh viên còn được phát tờ rơi và trực tiếp tham gia nhận diện hành vi vi phạm thông qua những đoạn video tình huống thực tế do cán bộ Phòng CSGT (CA tỉnh) trình chiếu, phân tích.

Hướng dẫn học sinh Trường THCS Lê Lợi xử lý tình huống thực tế trên máy RT. Ảnh: K.A

Em Nguyễn Ngọc Hà, sinh viên Khoa Điều dưỡng, chia sẻ: “Xem tận mắt hành vi vi phạm rồi thấy hậu quả khiến em thật sự lo lắng. Em hiểu rõ hơn sự nguy hiểm của việc vượt ẩu, đi vào “điểm mù” hay vừa lái xe vừa dùng điện thoại. Từ nay, em sẽ cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông”.

Tại buổi sinh hoạt ngoại khóa do Trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn) phối hợp cùng Phòng CSGT (CA tỉnh) và Hệ thống HEAD Trung Hùng tổ chức, công tác tuyên truyền ATGT cũng diễn ra sinh động, thiết thực. Học sinh được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế ngồi và điều khiển xe đạp điện an toàn, đồng thời tham gia nhận diện biển báo, xử lý tình huống qua trò chơi tương tác.

Đặc biệt, mô hình mô phỏng giao thông bằng thiết bị thời gian thực (RT) giúp học sinh trực tiếp nhập vai người điều khiển phương tiện trong nhiều tình huống như vượt đèn đỏ, qua đường sai quy định… Em Trảo Lê Khánh Linh, học sinh lớp 9, chia sẻ: “Em rất thích cách tuyên truyền này, vì được thực hành như thật, dễ nhớ hơn và hiểu rõ vì sao phải cẩn thận khi tham gia giao thông”.

Thiếu tá Nguyễn Quang Thanh, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, CA tỉnh), cho biết: “Chúng tôi không chỉ phổ biến luật, mà tập trung rèn kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng hành vi đúng. Với học sinh nhỏ, cần mô hình trực quan, dễ tiếp thu. Với học sinh THPT, sinh viên, phải làm cho các em thấy được hậu quả pháp lý và ý thức trách nhiệm công dân. Tuyên truyền đúng đối tượng, đúng phương pháp mới tạo chuyển biến thực chất”.

Gắn ATGT với nền nếp học đường

Không chỉ dừng ở việc phổ biến pháp luật và kỹ năng, công tác tuyên truyền ATGT trong trường học ngày càng được triển khai bài bản, gắn chặt với chương trình chính khóa, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, hình thành ý thức tự giác ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đội xung kích giữ gìn trật tự trước cổng Trường THPT số 2 Phan Bội Châu kiểm tra, nhắc nhở học sinh vào mỗi buổi học và tan trường. Ảnh: ĐVCC

Tại Trường THPT Trần Quang Diệu (xã Ân Tường), giáo dục ATGT được thực hiện bài bản, lồng ghép vào các môn học như Giáo dục kinh tế và pháp luật, Giáo dục quốc phòng…, đồng thời duy trì nhắc nhở qua sinh hoạt ngoại khóa và phát thanh giờ ra chơi. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký phương tiện đến trường, cùng phụ huynh ký cam kết chấp hành ATGT; việc thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được đưa vào tiêu chí thi đua và xét hạnh kiểm.

Thầy Bùi Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu, nhấn mạnh: “Chúng tôi coi giáo dục ATGT là nhiệm vụ lâu dài. Vừa tuyên truyền, vừa kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đổi mới phương pháp để học sinh tiếp thu dễ dàng, hình thành thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông”.

Theo Phòng CSGT (CA tỉnh), từ ngày 3-9 đến nay, các Đội, Trạm CSGT phối hợp lực lượng CA cơ sở đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền tại trường học dịp khai giảng năm học 2025 - 2026, thu hút hơn 17.300 học sinh, giáo viên tham gia; tặng 550 mũ bảo hiểm, nhiều phần quà. Đồng thời thực hiện 91 lượt xe loa lưu động, treo 3 băng rôn, phát 1.525 tờ rơi tuyên truyền ATGT.

Tương tự, Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng) xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”, thành lập Đội xung kích giữ gìn trật tự trước cổng trường. Vào đầu và cuối buổi học, các thành viên đội phối hợp bảo vệ phân luồng, nhắc nhở, kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm, giấy tờ xe, bằng lái…, tạo nền nếp giao thông an toàn.

Cô Đào Thủy Hậu, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, “Chúng tôi còn tổ chức cho học sinh, phụ huynh ký cam kết không vi phạm. Nhờ vậy, ùn tắc trước cổng trường giờ cao điểm giảm hẳn, ý thức học sinh nâng lên rõ rệt”.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh tuần tra, xử lý vi phạm và phối hợp với nhà trường, địa phương kiểm soát phương tiện quanh trường. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó Trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh), cho biết: “Chúng tôi vận động và yêu cầu các điểm giữ xe quanh trường học ký cam kết không nhận xe của học sinh chưa đủ điều kiện. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, tặng mũ bảo hiểm, phát tờ rơi để các em nắm luật”.