Bệnh nhân lên cơn kích động đập phá phòng khám răng của Trung tâm Y tế Pleiku

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 40 phút, ngày 22-5, một nam bệnh nhân trong lúc ngồi chờ đến lượt vào khám răng đã lên cơn kích động và la hét, đập phá đồ đạc thiết bị tại Phòng khám Răng, Hàm, Mặt thuộc Khoa Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng của Trung tâm Y tế Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhận được tin báo, Công an phường Pleiku đã nhanh chóng đến hiện trường để khống chế đối tượng, đồng thời điện báo Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7 - tỉnh Gia Lai hỗ trợ khám nghiệm hiện trường.

Đối tượng đã đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản, trang thiết bị tại Trung tâm Y tế Pleiku. Ảnh: CTV

Qua khám nghiệm, ghi nhận các đồ đạc hư hỏng gồm: Máy vi tính, màn hình máy vi tính; máy in; bàn phím máy tính; bàn làm việc; tủ thuốc; 3 ghế nha khoa và một số vật dụng, trang thiết bị khác tại phòng khám bị hư hại.

Công an phường đã đưa đối tượng về trụ sở lấy lời khai và test ma túy.

Qua làm việc, đối tượng là Đ.G.H (SN 2004, trú phường Diên Hồng) có biểu hiện thần kinh không ổn định. Kết quả test ma túy của đối tượng cho kết quả âm tính.

Được biết, đối tượng đến Trung tâm y tế Pleiku để khám răng, trong quá trình chờ bác sĩ thăm khám, đối tượng đã có biểu hiện kích động và đập phá tài sản như trên. Đối tượng chỉ đập phá tài sản chứ không đả thương y, bác sĩ.

Hiện Trung tâm Y tế Pleiku đang thống kê số tài sản thiệt hại báo cáo ngành chức năng xử lý theo quy định pháp luật.