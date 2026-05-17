Gia Lai: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho hòa giải viên

MINH CHÍ
(GLO)- Chiều 15-5, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Khươl tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng công tác hòa giải ở cơ sở cho 130 học viên là tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên trên địa bàn.

Báo cáo viên trao đổi chuyên đề về công tác hòa giải ở cơ sở và kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Ảnh: Minh Chí

Tại hội nghị, các báo cáo viên phổ biến 2 chuyên đề gồm: công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến các quy định pháp luật liên quan; hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, phương pháp và quy trình hòa giải hiệu quả đối với những vụ việc thường phát sinh tại địa phương.

Bên cạnh đó, các học viên còn trao đổi kinh nghiệm, thảo luận và thực hành xử lý một số tình huống thực tế nhằm nâng cao kỹ năng vận dụng pháp luật trong công tác hòa giải.

Học viên tham gia thảo luận về tình huống thực tế trong công tác hòa giải ở cơ sở. Ảnh: Minh Chí

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ hòa giải viên được bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở.

