Báo động nhiều hành vi nguy hiểm trên cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai

(GLO)- Sau chưa đầy 1 tuần đưa vào hoạt động, trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh xảy ra nhiều hành vi nguy hiểm như mở hàng rào bảo vệ vào bán nước, trẻ em tụ tập vui chơi, điều khiển xe máy chạy ngược chiều, đạp xe tập thể dục…

Sáng 2-5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện một thanh niên (trú khu vực Hoài Nhơn) đạp xe tập thể dục trên cao tốc.

Thanh niên đạp xe đạp trên cao tốc qua khu vực Hoài Nhơn. Ảnh: Xuân Thưởng

Qua làm việc, tổ công tác xác định thanh niên này có vấn đề về nhận thức dẫn đến vi phạm. Ngay sau đó, Tổ công tác đã “hộ tống” người này rời khỏi cao tốc, đồng thời nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 4 phút ngày 3-5, lực lượng CSGT tuần tra cao tốc qua địa bàn Hoài Nhơn phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 77-M1.29xx chạy ngược chiều tại gần khu vực nút giao trên cao tốc qua địa bàn.

Tổ công tác nhanh chóng yêu cầu người đàn ông dừng phương tiện, quay đầu để rời khỏi cao tốc, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định giao thông. Trong đó, nhấn mạnh nguyên tắc xe máy tuyệt đối không được đi trên cao tốc.

Cụ ông chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc qua khu vực Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Xuân Thưởng

Theo Trung tá Lê Xuân Thưởng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT), đây chỉ là 2 trong số rất nhiều hành vi gây nguy hiểm giao thông được phát hiện sau gần 1 tuần tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh chính thức thông xe.

Trong đó, trên đoạn cao tốc qua địa bàn Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện tình trạng người dân địa phương tự ý mở hàng rào bảo vệ vào bán nước bên đường cao tốc. Để giao nước và nhận tiền thanh toán từ tài xế, chủ quán thậm chí còn làm tời quay tay tự chế.

Một số hành vi nguy hiểm khác bị phát hiện như người dân xâm nhập vào phạm vi an toàn cao tốc, đi bộ băng ngang đường, trẻ em lên cao tốc để ngắm cảnh, vui chơi…

Người dân mở quán nước ven đường cao tốc đoạn qua khu vực Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Xuân Thưởng

Trên Fanpage của Cục CSGT, nhiều tài xế cũng phản ánh một số hành vi bắt gặp trên đường như người dân mang hành lý lên cao tốc để đón xe khách, vật nuôi lang thang trên cao tốc…

“Đây là cao tốc Bắc - Nam nhưng nhiều người dân sinh sống ven đường, đặc biệt là các vùng nông thôn do thiếu ý thức nên xem như đường làng. Để ngăn chặn triệt để các vi phạm, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo, yêu cầu người dân tuân thủ quy định giao thông.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cũng tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp xảy ra sự cố, hỏng hóc phương tiện khi di chuyển trên tuyến” - Trung tá Lê Xuân Thưởng thông tin.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 hỗ trợ tài xế bị thủng lốp xe trên cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Thưởng

Những ngày qua, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh có cao tốc đi qua cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông cho người dân sinh sống dọc tuyến.

Thượng tá Đặng Quốc Giang Lâm - Trưởng Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) - cho biết, địa bàn xã có nút giao quốc lộ 19B nhập làn vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (gần sân bay Phù Cát), mật độ phương tiện lưu thông tăng sau khi cao tốc thông xe.

Do đó Công an xã khuyến cáo người dân, tài xế chấp hành quy định khi di chuyển từ quốc lộ lên cao tốc như tuân thủ biển báo, đi đúng làn đường, tốc độ, khoảng cách, chú ý kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện…

Bên cạnh đó, Công an xã phổ biến, đề nghị người dân ở dọc tuyến cao tốc qua địa bàn xã tuyệt đối không thực hiện các hành vi như đi bộ, chăn thả gia súc hoặc băng qua đường cao tốc; không tháo dỡ hàng rào, mở lối đi trái phép đấu nối vào cao tốc; quản lý con em, vật nuôi không để xâm nhập vào hành lang an toàn cao tốc.