Thông xe 88 km cao tốc dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tạm thời chưa thu phí

(GLO)- Ngày 28-4, ông Cao Việt Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho hay, dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km1050 - Km1138) thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ chính thức thông xe đưa vào khai thác từ 11 giờ 30 phút ngày 29-4.

Đoạn tuyến được đưa vào vận hành dài 88 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, điểm cuối nối tiếp tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Trên tuyến có 5 nút giao liên thông gồm: Nghĩa Giang, TL624B, QL24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn, góp phần tăng cường kết nối khu vực Nam Quảng Ngãi và Bắc Bình Định (cũ), tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, hành khách.

Toàn bộ tuyến chính và các nút giao (trừ nút giao Đức Phổ) đã được nghiệm thu hoàn thành, được Hội đồng kiểm tra Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện đưa vào khai thác. Việc thông tuyến đúng dịp lễ 30-4 và 1-5 giúp giảm tải cho QL 1, rút ngắn thời gian di chuyển và bảo đảm an toàn giao thông.

Đáng chú ý, giai đoạn đầu khai thác, tuyến cao tốc này chưa tổ chức thu phí. Trên tuyến hiện có một trạm tại Km1050 + 600, song đây là trạm tạm phục vụ thu phí khép kín cho tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi, chưa áp dụng thu phí đối với đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Theo Ban Quản lý dự án 2, trong thời gian tới, các nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục còn lại như nút giao Đức Phổ, các ống hầm phía Đông, hệ thống trạm dừng nghỉ, giao thông thông minh và thu phí tự động. Đồng thời, công tác bảo hành và bổ sung đường gom dân sinh cũng sẽ được triển khai nhằm bảo đảm khai thác an toàn, đồng bộ.