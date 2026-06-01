Gia Lai kiên quyết xử lý các dự án bất động sản du lịch chậm tiến độ

(GLO)- Tỉnh Gia Lai đã và đang siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý và thu hồi những dự án đầu tư trên lĩnh vực bất động sản du lịch không thực hiện đúng cam kết, chậm tiến độ kéo dài.

Động thái mạnh mẽ này nhằm chấm dứt tình trạng lãng phí tài nguyên, trao cơ hội cho những nhà đầu tư đủ năng lực và tâm huyết thực sự.

Nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài

Hiện trong Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội có đến 14 dự án đầu tư trên lĩnh vực bất động sản du lịch quy mô lớn chưa đảm bảo tiến độ, đặc biệt nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài.

Đơn cử như Dự án khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng của Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Đức Bình Định làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Cát Tiến từ năm 2022, tiến độ thực hiện 36 tháng nhưng đến nay vẫn còn là bãi đất trống mênh mông. Hiện người dân địa phương tận dụng hầu như toàn bộ diện tích của dự án để sản xuất hoa màu, chăn thả gia súc.

Nói về thực trạng này, ông Võ Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã Cát Tiến - cho biết: “Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án này đã cơ bản xong, nhưng không thấy chủ đầu tư triển khai dự án.

Cách đây không lâu, khi đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã huy động một số phương tiện máy móc đổ 6 trụ bê tông, sau đó không thấy thi công thêm hạng mục nào nữa. Tiến độ dự án chậm kéo dài, ảnh hưởng đến tâm lý người dân và công tác thu hút đầu tư của xã.

Dự án phân khu số 2, 4, 9 Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt không đảm bảo tiến độ. Ảnh: T.S

Trong danh sách các dự án bất động sản du lịch trong KKT Nhơn Hội chậm tiến độ kéo dài còn có những cái tên: Dự án mở rộng về phía Đông khu du lịch Hải Giang Merry Land của Tập đoàn Hưng Thịnh; Dự án khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Green Pearl; Dự án khu du lịch Phương Mai Bay Resort của Công ty cổ phần Phương Mai Bay; Dự án phân khu số 2, 4, 9 - Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt; Dự án Laimian của Công ty cổ phần Bất động sản Thành Châu…

Đặc biệt, ngay cả khi đã được tỉnh tạo điều kiện tối đa bằng cách gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ Dự án khu du lịch Dviews Resort Quy Nhơn nhưng tiến độ vẫn ì ạch kéo dài.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý (BQL) KKT tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững, đồng thời siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý và thu hồi những dự án không thực hiện đúng cam kết, dành quỹ đất cho những nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết thực sự.

Xử lý nhiều dự án không thực hiện đúng cam kết

Đến thời điểm này, hàng loạt dự án chậm tiến độ đã bị các cơ quan chức năng xử lý với nhiều mức độ khác nhau.

Cụ thể, bên cạnh việc thông báo công khai chấm dứt Dự án mở rộng về phía Đông khu du lịch Hải Giang Merry Land, BQL KKT tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thống nhất đề xuất UBND tỉnh thu hồi quyết định đầu tư Dự án khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến và giao cho BQL KKT tỉnh tiếp tục giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá công khai để tìm kiếm nhà đầu tư mới có năng lực hơn.

Dự án khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng tại xã Cát Tiến (do Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Đức Bình Định làm chủ đầu tư) hiện vẫn là bãi đất trống. Ảnh: T.S

Với Dự án khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng, BQL KKT tỉnh yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng chuyển tiền ứng trước gần 22 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện sẽ phối hợp với các sở, ngành và địa phương lập thủ tục đề xuất chấm dứt hoạt động dự án.

Đối với Dự án khu nghỉ dưỡng Cao cấp Cát Hải Bay, BQL KKT tỉnh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về đầu tư và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Qua các buổi làm việc và đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, BQL KKT tỉnh nhận được sự phản hồi tích cực từ nhiều doanh nghiệp.

Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên đã cam kết hoàn thành các thủ tục liên quan đến 6 dự án đang triển khai tại KKT Nhơn Hội. Công ty cổ phần Bất động sản Thành Châu - chủ đầu tư Dự án Laimian cũng cam kết tập trung nguồn lực để kích hoạt lại tiến độ.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Phương Mai Bay bày tỏ mong muốn được tỉnh tạo điều kiện tiếp tục triển khai Dự án Phương Mai Bay Resort và cam kết sẽ hoàn thiện, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động cuối năm 2027.

Hiện BQL KKT tỉnh cùng các sở, ngành đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét gia hạn cho dự án này dựa trên cam kết của doanh nghiệp. Riêng chủ đầu tư Dự án khu du lịch Dviews Resort Quy Nhơn không đồng tình với Quyết định thu hồi đất số 11/QĐ-BQL ngày 9-1-2024 của BQL KKT tỉnh, nên đã khởi kiện và vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng BQL KKT tỉnh - cho hay: Thời gian tới, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững, chúng tôi tiếp tục đôn đốc, theo dõi sát sao tình hình thực hiện các dự án, kiên quyết xử lý và thu hồi những dự án không thực hiện đúng cam kết, không để tình trạng doanh nghiệp nói không đi đôi với làm, đầu tư theo kiểu nhỏ giọt.