Tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khu đô thị Bình Định - Nhơn Hưng

(GLO)- Các phường Bình Định và An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị dọc tuyến đường liên phường Bình Định - Nhơn Hưng.

Dự án Khu đô thị dọc tuyến đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng (Khu đô thị Bình Định - Nhơn Hưng) được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016, do Công ty TNHH Đầu tư Bình Định làm chủ đầu tư.

Đến nay, chủ đầu tư đã được giao hơn 33,6 ha đất để thực hiện dự án; còn lại hơn 0,5 ha - chủ yếu phục vụ thi công tuyến đường kết nối phường Bình Định với An Nhơn Đông - chưa giao được do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Theo thống kê, dự án qua địa bàn phường Bình Định ảnh hưởng đến 120 hộ dân, với tổng diện tích thu hồi hơn 19,8 ha. Đến nay, còn 6 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường, chủ yếu do cho rằng đơn giá đất thấp hơn so với giá thị trường.

Tương tự, phường An Nhơn Đông còn 9 hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) đã được phê duyệt. Nguyên nhân chính cũng là mức giá bồi thường chưa sát thực tế.

Do vướng mắc trong công tác GPMB nên tuyến đường kết nối phường Bình Định với An Nhơn Đông thuộc Dự án Khu đô thị Bình Định - Nhơn Hưng chưa thể thi công hoàn thiện. Ảnh: V.L

Ông Nguyễn Thành Ấn (tổ dân phố An Ngãi, phường An Nhơn Đông) bày tỏ: Gia đình tôi bị thu hồi hơn 1.415 m² đất, trong đó có 160 m² đất ở, còn lại là đất vườn. Đơn giá bồi thường được phê duyệt từ năm 2020 chỉ dao động từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng/m², không còn phù hợp với giá thị trường hiện nay. Không chỉ vậy, hơn 1.000 m² đất vườn bị thu hồi nhưng mức hỗ trợ bằng 50% giá đất ở chỉ áp dụng cho 500 m². Điều này ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi của gia đình tôi.

Ngoài ra, diện tích đất TĐC cũng rất nhỏ (58-80 m²/lô), chưa tương xứng với tổng diện tích đất bị thu hồi và nhu cầu sử dụng của gia đình. Tôi đã đề nghị xem xét lại suốt 6 năm qua và mong được xem xét lại theo giá thị trường hiện nay để đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Ông Võ Thế Văn - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Phát triển quỹ đất phường An Nhơn Đông - cho hay: Qua rà soát hồ sơ, phường nhận thấy trước đây UBND thị xã An Nhơn (cũ) phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC và quyết định thu hồi đất đối với 9 hộ chưa đảm bảo về thời gian theo quy định của Luật Đất đai 2013. Do đó, địa phương đã đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện lại quy trình bồi thường, hỗ trợ, TĐC theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Bên cạnh đó, thống nhất việc giao đất ở TĐC ngoài dự án đối với các trường hợp có nhu cầu bố trí TĐC tại các khu, điểm dân cư trên địa bàn phường An Nhơn Đông; tiền sử dụng đất thực hiện theo giá đất ở quy định kèm theo Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025.

Ông Đoàn Thanh Tú - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông - cho hay: “Địa phương đang khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án bồi thường, GPMB theo đúng quy định đối với 9 hộ còn tồn tại, vướng mắc.

Thời gian tới, phường tiếp tục mời các hộ làm việc, đối thoại để tìm tiếng nói chung trong công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC; sớm hoàn thành GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư”.

Còn ông Trần Hoàng Khải - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định thì thông tin: Sau một thời gian vận động, đến ngày 15.4, có 2/6 hộ còn vướng mắc tại phường đã cơ bản thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ. Thời gian tới, UBND phường xin chủ trương của tỉnh để lập phương án điều chỉnh đơn giá bồi thường đất theo giá thị trường hiện hành.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư dự án mời 4/6 hộ còn lại làm việc để vận động, giải thích, tạo đồng thuận trong công tác GPMB. Qua đó, giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện phần còn lại của dự án là tuyến đường kết nối phường Bình Định với An Nhơn Đông; sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần phát triển KT-XH địa phương.