Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Thông tuyến đúng “giờ vàng”

Dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn và một phần dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ III và Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra, chấp thuận đưa vào vận hành từ 11 giờ 30 phút ngày 29-4.

Trước thời điểm thông xe, tại các nút giao dẫn vào tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, dòng phương tiện xếp hàng ngay ngắn chờ giờ mở rào, tạo nên khung cảnh vừa trật tự, vừa háo hức.

Theo ông Nguyễn Hòa - Giám đốc điều hành dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng), dù vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện như nhà điều hành, trạm thu phí… nhưng tuyến chính đã đủ điều kiện khai thác, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Trong những ngày đầu vận hành, tuyến cao tốc cơ bản thông suốt, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc. Ước tính mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông, đặc biệt tăng cao trong dịp lễ.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: H.Y

Từ góc độ nhà thầu, ông Trần Ngọc Vân - Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhật Minh, đơn vị duy nhất của địa phương tham gia dự án - cho biết: “Việc hoàn thành và đưa tuyến vào khai thác đúng dịp lễ là nỗ lực rất lớn của các đơn vị thi công.

Chúng tôi làm việc xuyên lễ, xuyên đêm để kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đây không chỉ là công trình giao thông mà còn là niềm tự hào của đội ngũ kỹ sư, công nhân địa phương”.

Đáng chú ý, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh với chiều dài gần 100 km được tổ chức 7 nút giao liên thông, kết nối linh hoạt với hệ thống giao thông địa phương như ĐT 629, ĐT 631, ĐT 634, QL 19B, QL 19 và QL 19C. Điều này không chỉ giúp phương tiện lưu thông thuận lợi mà còn mở rộng không gian phát triển cho các địa phương dọc tuyến.

Ngay từ sáng sớm ngày thông xe, các đơn vị thi công đã khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng như vệ sinh mặt đường, dọn dẹp vật liệu, kiểm tra hệ thống ATGT. Lực lượng chức năng duy trì rào chắn tạm tại các lối vào để điều tiết phương tiện, bảo đảm an toàn trước thời điểm chính thức khai thác.

Ông Nguyễn Phương Nam - Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III - cho biết: “Trước giờ mở tuyến, các đơn vị đã rà soát toàn bộ điều kiện an toàn, chỉ cho phép phương tiện lưu thông khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất. Lực lượng phối hợp gồm CSGT, PCCC, đơn vị vận hành đã được bố trí đầy đủ cùng các phương tiện tuần tra, cứu hộ trực 24/24 giờ”.

Trải nghiệm mới, yêu cầu mới về ATGT

Theo quy định, phương tiện lưu thông trên tuyến phải tuân thủ tốc độ tối đa 90 km/h và tối thiểu 60 km/h - mức tốc độ đòi hỏi sự tập trung và kiểm soát tốt hơn từ phía tài xế.

Ông Nguyễn Hòa cho biết, công tác đảm bảo ATGT được đặc biệt chú trọng. “Hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, dải phân cách đã được lắp đặt đồng bộ. Sau khi bàn giao, Khu Quản lý đường bộ III phối hợp với lực lượng CSGT tổ chức quản lý, vận hành, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh” - ông Hòa thông tin thêm.

Các xe lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh. Ảnh: H.Y

Tuy nhiên, thực tế trong ngày đầu khai thác cũng ghi nhận một số vấn đề đáng chú ý. Nhiều phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, phổ biến là tình trạng thủng, hỏng lốp khi di chuyển trên tuyến.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do tuyến mới đưa vào sử dụng, tài xế chưa quen điều kiện lưu thông, đồng thời chưa kiểm tra kỹ phương tiện trước khi di chuyển với tốc độ cao.

Ông Nguyễn Ngọc Phước (xã Hòa Hội), tài xế vận chuyển nông sản, chia sẻ trải nghiệm thực tế: “Tôi chạy thử đoạn Phù Cát - Hoài Nhơn thấy đường đẹp, đi nhanh, thuận tiện hơn nhiều. Hàng hóa vận chuyển ổn định, giảm chi phí. Nhưng cũng có xe chạy quá tốc độ, cần chú ý hơn để đảm bảo an toàn”.

Đáng lưu ý, trên tuyến hiện chưa có làn dừng khẩn cấp mà chỉ bố trí các điểm dừng kỹ thuật dọc tuyến. Vì vậy, việc tuân thủ quy định và kiểm tra phương tiện trước khi lên cao tốc càng trở nên quan trọng.

Với người dân, lợi ích từ tuyến cao tốc thể hiện rõ rệt. Ông Lê Tiến Sang (phường Quy Nhơn) cho biết, chỉ mất khoảng 50 phút để di chuyển từ Tuy Phước đến Hoài Nhơn, giảm tầm 50 phút so với đi QL 1 trước đây.

Trong khi đó, anh Đỗ Minh Đức - người thường xuyên di chuyển giữa Quy Nhơn và Đà Nẵng - chia sẻ: “Tuyến cao tốc mới mang lại trải nghiệm khác biệt rõ rệt: Mặt đường êm, đẹp, không còn cảnh chen chúc trên QL 1. Dịp lễ này, tôi có thể sắp xếp thời gian thăm cả hai bên gia đình, điều mà trước đây rất khó thực hiện.

Với gia đình thường xuyên di chuyển thăm thân, việc đi lại nhanh, ăn sáng ở phường Quy Nhơn, ăn trưa tại TP. Đà Nẵng giúp giảm chi phí dọc đường và đỡ mệt hơn”.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế cần kiểm tra kỹ lốp xe, áp suất, nhiên liệu trước khi lên cao tốc; tuân thủ tốc độ 60-90 km/h; giữ khoảng cách an toàn và xử lý tình huống bình tĩnh.

Lực lượng chức năng duy trì tuần tra, ứng trực 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ các sự cố phát sinh. Tuy nhiên, để những tuyến đường hiện đại này thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh hạ tầng đồng bộ, yếu tố quyết định vẫn là ý thức của người tham gia giao thông.