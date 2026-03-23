Gia Lai tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(GLO)- Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn then chốt khi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây dựng khu tái định cư được triển khai đồng loạt.

Với chiều dài 115,7 km, đi qua 18 xã, phường, dự án đã tác động đến 3.975 hộ dân, tổng kinh phí GPMB ước tính khoảng 6.785 tỷ đồng.

Nhiều địa phương “về đích” sớm

Đến nay, Gia Lai đã hoàn thành quy hoạch 38 khu tái định cư (TĐC) với tổng diện tích 153,84 ha, bố trí 3.371 lô đất phục vụ 1.587 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tổng chi phí xây dựng các khu tái định cư dự kiến hơn 1.009 tỷ đồng.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, 4 khu TĐC với diện tích gần 20 ha đã được triển khai đồng bộ, phục vụ 319 hộ dân. Riêng khu Hy Văn có quy mô lớn nhất với 250 hộ bị ảnh hưởng, đã hoàn thành phương án bồi thường và sẵn sàng chi trả.

Tại phường Bồng Sơn, nơi có số hộ bị ảnh hưởng lớn (950 hộ), địa phương đã hoàn tất cơ bản công tác lập phương án, trong đó khu TĐC Lại Khánh với 187 lô đã phê duyệt 81/82 hộ. Đây là một trong những khu trọng điểm, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ chung.

UBND phường Bồng Sơn họp kiểm tra tiến độ GPMB. Ảnh: H.Y

Ở khu vực phía Nam tuyến, xã Tuy Phước Tây có khối lượng GPMB lớn nhất với tổng diện tích hơn 786 nghìn m2, kinh phí bồi thường gần 967 tỷ đồng.

Địa phương đã triển khai 4 khu TĐC với quy mô 467 lô, phục vụ 270 hộ dân. Ông Tô Minh Chánh - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây - cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên bố trí cán bộ bám sát cơ sở, vận động người dân đồng thuận, đảm bảo tiến độ”.

Ngoài ra, các địa phương như Hoài Nhơn Tây (470 hộ, kinh phí bồi thường hơn 549 tỷ đồng), Hoài Nhơn Nam (210 hộ, hơn 205 tỷ đồng)… cũng đã hoàn thành phần lớn khối lượng kiểm đếm, lập phương án bồi thường.

Đến nay, tổng trị giá bồi thường đã phê duyệt đạt 537,2 tỷ đồng, trong đó đã chi trả gần 296 tỷ đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm đảm bảo tiến độ

Ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - cho hay: “Tổng trị giá bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt đến nay đạt 511,2 tỷ đồng cho 36 khu TĐC. Trong đó, năm 2025 phê duyệt 29 khu với hơn 317 tỷ đồng; năm 2026 phê duyệt 7 khu với 193 tỷ đồng.

Trung tâm đã phối hợp chi trả hơn 295/317 tỷ đồng cho 29 khu; đối với 7 khu còn lại, đơn vị đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng, được giao làm đại diện chủ đầu tư dự án) bố trí vốn năm 2026 để tiếp tục chi trả cho người dân”.

Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn đối mặt không ít khó khăn. Đáng chú ý, việc chưa hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi khiến chưa thể cắm mốc chính thức ngoài thực địa, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường tại một số khu vực.

Bên cạnh đó, khối lượng đất cần thu hồi lớn, liên quan đến nhiều loại đất như đất trồng lúa, đất rừng, đất ở… khiến việc xác định giá đất, nguồn gốc đất và phương án hỗ trợ còn phức tạp. Một số khu TĐC vẫn đang chờ hoàn tất thẩm duyệt hoặc bổ sung hồ sơ kỹ thuật…

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư khu phố Lại Khánh (phường Bồng Sơn). Ảnh: H.Y

Tại cuộc họp kiểm tra tiến độ dự án ngày 19-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai các phần việc thuộc thẩm quyền. Việc GPMB phải đi trước một bước, đảm bảo khi Trung ương hoàn tất thủ tục là có thể triển khai ngay.

UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức họp định kỳ 2 tuần/lần để kiểm điểm tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Về nguồn lực, tỉnh đã chủ động tạm ứng ngân sách để chi trả bồi thường, đảm bảo quyền lợi người dân, tránh phát sinh khiếu kiện.

Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu gần 1,94 triệu m3 đất san lấp, việc chuẩn bị vật liệu cũng được tính toán; hiện đã bố trí 9 mỏ và khảo sát thêm 6 mỏ mới.

Một điểm nhấn đáng chú ý là quy hoạch vùng phụ cận các ga Bồng Sơn và Diêu Trì với tổng diện tích hơn 880 ha. UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bồng Sơn (khoảng 440 ha, thuộc phường Hoài Nhơn Nam) và khu vực Diêu Trì (khoảng 443 ha, thuộc xã Tuy Phước Tây).

Quy hoạch này không chỉ phục vụ dự án mà còn mở ra dư địa phát triển đô thị, dịch vụ trong tương lai quanh các ga mới.