Kịp thời gia tải 2 cầu đường sắt trên tuyến Diêu Trì - Quy Nhơn

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chiều 19-11, lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình cho biết đã phong tỏa tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn và điều tàu hàng gia tải để bảo vệ cầu Luật Lễ 1 (xã Tuy Phước) và cầu Luật Lễ 2 (giáp ranh xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc).

Theo đó, mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường sắt trên địa bàn Gia Lai bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ ngày 18-11, lượng mưa từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước qua cầu Luật Lễ 1 (Km 01+606) và cầu Luật Lễ 2 (Km 02+729, cùng tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn) dâng cao bất thường, dòng chảy xiết, đe dọa trực tiếp đến kết cấu nhịp và chân mố trụ.

nuoc-ngap.jpg
Nước lũ dâng cao ngang đường ray tại 2 cầu Luật Lễ 1 và Luật Lễ 2. Ảnh: ĐVCC

Trước tình huống cấp bách, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã kích hoạt phương án khẩn cấp, phong tỏa khu vực đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn và điều tàu hàng gia tải để bảo vệ 2 cầu.

gia-tai-cau-2.jpg
Sử dụng 2 toa tà vẹt để gia tải cầu Luật Lễ 1 (xã Tuy Phước). Ảnh: ĐVCC

Trong chiều 19-11, công tác gia tải 2 cây cầu trên đã hoàn tất. Theo phương án kỹ thuật, cầu Luật Lễ 1 gồm 2 nhịp, được gia tải bằng 2 toa tà vẹt; cầu Luật Lễ 2 có 1 nhịp, được gia tải 1 toa tà vẹt. Mỗi toa tà vẹt nặng 44,5 tấn.

gia-tai-2.jpg
Cầu Luật Lễ 1 gồm 2 nhịp, được gia tải bằng 2 toa tà vẹt với tổng trọng lượng gần 90 tấn. Ảnh: ĐVCC

Trước tình hình mưa lũ diễn biến khó lường, Công ty huy động tối đa lực lượng, thiết bị, phối hợp với các đơn vị trong ngành và chính quyền địa phương khắc phục các sự cố để khôi phục chạy tàu sớm nhất.

Chiều cùng ngày, khi nước tiếp tục đổ về ga Diêu Trì gây ngập trên ray, ngành đường sắt tổ chức sơ tán 3 đoàn tàu SE1/SE3/SE7 đến các ga lân cận. Hành khách được phục vụ bữa ăn và nước uống miễn phí trong thời gian này.

