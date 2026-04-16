Cục Đường bộ đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc đầu tư trước năm 2030

(GLO)- Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc đầu tư trước năm 2030. Ảnh: Báo XD

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo đầu kỳ điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cục này đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc gồm: Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La; Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa và Việt Trì - Hòa Bình vào quy hoạch mạng lưới đường bộ. Cả 3 tuyến cao tốc được đề xuất có tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Cụ thể tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La được đề xuất chiều dài khoảng 378 km, quy mô 4 làn xe.

Việc đề xuất bổ sung tuyến cao tốc này là do Cục Đường bộ Việt Nam cập nhật các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GDP trong Quy hoạch tổng thể quốc gia, cho thấy nhu cầu vận tải thời gian tới có xu hướng gia tăng đặc biệt là hành lang Đông Tây khu vực phía Bắc.

Tuyến đường được định hướng là tuyến cao tốc vành đai khu vực phía Bắc, kết nối trung tâm hành chính các địa phương và các tỉnh biên giới; liên kết các cửa khẩu quốc tế Tân Thanh (Lạng Sơn), Chiềng Khương (Sơn La), hình thành hành lang vận tải xuyên biên giới. Tuyến cao tốc này sẽ góp phần tạo dư địa phát triển khu công nghiệp, logistics, đô thị; nâng cao năng lực vận tải trong điều kiện các tuyến Đông - Tây hiện hữu còn hạn chế.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa, chiều dài khoảng 141 km, quy mô 4 làn xe sẽ góp phần hình thành trục hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường liên kết vùng giữa khu vực Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng và hội nhập quốc tế. Đồng thời tạo kết nối hiệu quả với các cảng biển khu vực Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và các cảng hàng không Phan Thiết, Long Thành.

Tuyến cao tốc sẽ nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là vận chuyển quặng bauxit, alumin và nông sản từ khu vực Tây Nguyên ra các cảng biển để xuất khẩu. Từ đó, giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác các cảng biển trong khu vực. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình cũng được bổ sung quy hoạch mới với chiều dài khoảng 55 km, quy mô 4 làn xe. Việc đầu tư tuyến cao tốc này sẽ góp phần gia tăng hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc hiện hữu như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, phía Tây và cao tốc Nội Bài - Lào Cai thông qua việc hình thành mạng lưới kết nối liên hoàn, hỗ trợ phân luồng giao thông hợp lý, giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu.

Tuyến đường tạo động lực hình thành và phát triển các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại các vùng động lực, đặc biệt là khu vực thành phố Việt Trì và các đô thị lân cận. Qua đó, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.