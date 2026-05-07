Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng

Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa nằm trên địa bàn 3 phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, do liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP, Công ty CP Glexhomes, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - Công ty CP, làm chủ đầu tư.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 từ quý II-2025 đến quý II-2028, hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn tất hồ sơ đất đai, pháp lý và đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật, trong đó ưu tiên khu nhà ở xã hội.

Giai đoạn 2028 - 2040, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, các công trình nhà ở, dịch vụ, thương mại - du lịch, hạ tầng xã hội, đưa dự án vào sử dụng.

Dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa có diện tích lớn, nằm ở vị trí đẹp. Ảnh: T.Sỹ

Xác định công tác GPMB là khâu then chốt, thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai đo đạc trên diện rộng.

Ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - cho biết: Đến nay, Trung tâm đã hoàn tất việc đo đạc hơn 280 ha tổng diện tích đất cần thu hồi, trong đó có hơn 226 ha đất trước đây đã được GPMB (kể cả diện tích mặt nước hồ Phú Hòa) và khoảng 53,93 ha đất ở, đất nông nghiệp và đất rừng của hơn 500 hộ dân chưa GPMB.

Cùng với đó là chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xây dựng 2 khu tái định cư (TĐC) tại phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc phục vụ dự án.

Các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc cũng nhanh chóng thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ TĐC và cam kết phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB để thực hiện dự án.

Riêng tại phường Quy Nhơn Nam có 136,65 ha đất của dự án trước đây đã được bồi thường xong, hiện đang được UBND phường quản lý và 25,58 ha đất của các tổ chức, hộ gia đình chưa xác lập hồ sơ bồi thường.

Ông Lê Công Trình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Nam - khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các ngành chức năng của tỉnh cùng chủ đầu tư thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và tổ chức triển khai công tác bồi thường, GPMB nhanh và hiệu quả".

Trong khi đó, chủ đầu tư cũng đã nâng cấp đường Điện Biên Phủ, đoạn từ Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đến trụ sở Thuế tỉnh, đồng thời xúc tiến các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Ngày 28-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và UBND các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam cùng chủ đầu tư về việc triển khai thực hiện dự án.

Chủ đầu tư đã tập kết phương tiện, máy móc chuẩn bị triển khai các hạng mục công trình của dự án. Ảnh: T.Sỹ

Tại đây, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục về quy hoạch chi tiết của dự án, trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trước ngày 15-5 và trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chậm nhất trong tháng 6-2026.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện bồi thường, GPMB và TĐC.

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư làm cơ sở để triển khai dự án, trước mắt tổ chức thi công đối với các khu vực đã có mặt bằng sạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức bàn giao phần diện tích đất đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB theo quy định.

Đồng thời, khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, tiến độ, phân kỳ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, TĐC của dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết và các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đảm bảo trong tháng 8-2026 tổ chức khởi công xây dựng 2 khu TĐC phục vụ dự án.

Về phía chính quyền các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu tập trung xác nhận nguồn gốc đất, xác định giá đất cụ thể; tổ chức họp dân, công bố chính sách bồi thường, GPMB.

Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về quy hoạch; thực hiện việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu (nếu có), quy hoạch chi tiết các khu TĐC thuộc thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân đồng thuận triển khai dự án.