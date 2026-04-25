Nghiêm cấm mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật

(GLO)- Ngày 24-4, Chủ tịch UBND xã Mang Yang Võ Lê Xuân Thiện cho biết, địa phương vừa ban hành thông báo nghiêm cấm các hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật trên địa bàn.

UBND xã Mang Yang có thông báo nghiêm cấm các hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật trên địa bàn, cảnh báo tình trạng "cò đất" rao bán đất nhà nước, đất rừng. Ảnh: Minh Phương

Theo UBND xã Mang Yang, thời gian qua, tại một số thôn, làng vẫn còn xảy ra tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất đai trái phép.

Đáng chú ý là hành vi phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp và đất do nhà nước quản lý tại các khu vực: quỹ đất do UBND tỉnh thu hồi, giao cho địa phương quản lý ở thị trấn Kon Dơng (cũ), xã Đăk Djrăng (cũ); đất quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung tại xã Hải Yang (cũ); đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa và Mang Yang.

Đáng lo ngại hơn, đã xuất hiện tình trạng rao bán đất do nhà nước quản lý, đất không đủ điều kiện pháp lý trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok…, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND xã Mang Yang thông báo nghiêm cấm các hành vi mua bán đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất có tranh chấp hoặc không đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, nghiêm cấm tự ý phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp; sử dụng đất sai mục đích và các hoạt động môi giới, “cò đất” tung tin sai sự thật nhằm tạo “sốt ảo” để trục lợi.

Chính quyền xã Mang Yang yêu cầu Công an xã chủ động nắm bắt tình hình, điều tra và xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo thông qua việc mua bán đất đai trái phép trên địa bàn. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, UBND xã yêu cầu Công an xã chủ động nắm bắt tình hình, điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo thông qua việc mua bán đất đai trái phép hoặc gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời theo dõi, triệu tập, răn đe, xử lý các hoạt động môi giới, đưa thông tin sai lệch về quy hoạch để đẩy giá đất, trục lợi bất chính.

Mặt khác, Phòng Kinh tế được giao tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; các bộ phận liên quan không thực hiện chứng thực đối với các giao dịch đất đai không đủ điều kiện pháp lý. Chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin quy hoạch, pháp lý trước khi giao dịch, tuyệt đối không tham gia mua bán đất bằng giấy tay.

Trưởng các thôn, làng được yêu cầu thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo các dấu hiệu vi phạm. UBND xã Mang Yang nhấn mạnh, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.