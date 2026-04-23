Lấn làn vượt ẩu trên quốc lộ 14, tài xế xe đầu kéo bị xử phạt

(GLO)- Sáng 23-4, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe đầu kéo có hành vi lấn làn vượt ẩu gây nguy hiểm.

Xe đầu kéo vượt ẩu trên quốc lộ 14 đã bị xử phạt. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 1 đã nhận được video phản ánh của người đi trên quốc lộ 14 phản ánh xe đầu kéo BKS 81E-036.xx có hành vi vượt ẩu ở đoạn qua xã Ia Tôr vào ngày 3-3-2026.

Theo video này, xe đầu kéo khi vượt đã đi hoàn toàn sang làn đường đối diện, ép xe ô tô đi đúng làn đường vào lề gây nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tài xế xe đầu kéo đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ảnh: ĐVCC

Dựa trên thông tin này, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xác minh, mời tài xế điều khiển xe đầu kéo trên là anh P.T.T. (SN 1990, trú tại xã Ia Dơk) lên làm việc. Tại đây, anh T. đã thừa nhận hành vi của mình.

Đoạn video người dân cung cấp cho lực lượng CSGT về hành vi vượt ẩu của xe đầu kéo.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm với anh T. Với lỗi vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.