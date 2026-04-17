Phạt 5 triệu đồng đối với tài xế xe khách Liên Hưng vượt ẩu

(GLO)- Sáng 17-4, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa xử phạt tài xế xe khách Liên Hưng vì vượt ẩu trên đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, thông qua video của người dân cung cấp trên mạng xã hội, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT vào cuộc xác minh trường hợp tài xế xe khách của nhà xe Liên Hưng chạy tuyến Nha Trang - Pleiku vượt ẩu trên đường Hồ Chí Minh.

Xe khách Liên Hưng lấn làn vượt ẩu gây nguy hiểm trên đường Hồ Chí Minh đã bị xử phạt. Ảnh chụp màn hình

Theo video này, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 13-4, xe khách của nhà xe Liên Hưng đã vượt xe cùng chiều rồi lấn làn, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông hướng ngược lại trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Chư Sê. Tình huống trên gây lo lắng cho các phương tiện cùng tham gia lưu thông, đặc biệt là hành khách trên xe.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định tài xế điều khiển chiếc xe trên là ông H.M.H. (SN 1975, trú tại xã Biển Hồ). Khi được mời đến làm việc, ông H. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Ông H. (phải) bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên GPLX. Ảnh: ĐVCC

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt ông H. 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên GPLX về lỗi “Vượt xe trong trường hợp cấm vượt”.