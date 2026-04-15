Va chạm với xe khách giường nằm, người phụ nữ đi xe máy tử vong

(GLO)- Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Pleiku khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 15-4 tại Km 16+800 đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Pleiku thuộc làng Ia Tông, xã Ia Hrung.

Nạn nhân đã tử vong sau khi va chạm với xe khách giường nằm. Ảnh: Phạm Lâm

Thời điểm trên, anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1983, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách giường nằm BKS 35H-043.xx lưu thông trên đường tránh theo hướng từ xã Bàu Cạn đi xã Chư Păh. Khi đến vị trí nói trên, xe khách giường nằm va chạm với xe máy BKS 81V1-070.xx do chị K.A. (SN 1990, trú tại làng Blang 3, xã Ia Hrung) điều khiển đi từ đường nhánh ra đường tránh.

Vụ tai nạn khiến chị A. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Qua kiểm tra ban đầu xác định anh Hùng không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Ia Hrung và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ.