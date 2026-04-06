Va chạm với xe bán tải, 1 phụ nữ đi xe máy tử vong

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chị N.T.Q. (SN 2000, trú tại thôn 9, xã Biển Hồ) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chị Q. là nhân viên của một cửa hàng điện thoại tại trung tâm xã Chư Păh. Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 5-4, chị Q. điều khiển xe máy BKS 81S6-57.xx lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt theo hướng từ quốc lộ 14 đi làng Krái (xã Chư Păh).

Khi đến ngã tư đường Lê Hồng Phong - Võ Văn Kiệt (thuộc địa bàn tổ 1, xã Chư Păh) thì va chạm với xe bán tải BKS 81C-016.xx do anh Huỳnh Tấn Huy (SN 1986, trú tại tổ 1, xã Chư Păh) điều khiển theo hướng từ tỉnh lộ 661 đi đường Phan Đình Phùng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Q. tử vong. Ảnh: Thành Trung

Chị Q. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 phương tiện bị hư hỏng.