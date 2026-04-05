Va chạm với xe cẩu khi băng qua ngã tư, người đàn ông tử vong tại chỗ

(GLO)- Chiều 5-4, lãnh đạo UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 19 phút ngày 5-4, tại tuyến đường ven biển ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Đề Gi (đoạn đường nối từ đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội đến Khu du lịch tâm linh chùa Linh Phong), thuộc thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tân Cương

Thời điểm này, ô tô gắn cẩu mang biển kiểm soát 77LD-000.xx do tài xế Nguyễn Văn C. (SN 1983, trú thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Tuy Phước Đông) điều khiển theo hướng Bắc - Nam va chạm với mô tô biển số 77Y2-20xx do ông Nguyễn Văn M. (SN 1963, trú thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến) điều khiển trên đường giao thông băng qua ngã tư theo hướng Đông - Tây.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông M. tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ việc, đoạn clip do camera nhà dân cạnh đó ghi lại cho thấy, thời điểm trước khi va chạm, ô tô tải đã bấm còi cảnh báo nhưng nạn nhân dường như không nghe thấy, tiếp tục điều khiển xe máy đi qua ngã tư. Cú va chạm khiến nạn nhân văng xa nhiều mét tại hiện trường.

Hình ảnh vụ tai nạn do camera nhà dân gần hiện trường ghi lại. Clip: Linh Nguyễn

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Cát Tiến phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông và xác minh thông tin ban đầu.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Cát Tiến cùng cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, xử lý theo quy định.