Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc tổ chức bắn đạn thật vào ngày 12-6

(GLO)- Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc vừa có thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường bắn súng của Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) thuộc khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Bắc tổ chức bắn đạn thật vào ngày 12-6. Ảnh minh họa: TPO

Theo đó, thời gian tổ chức bắn đạn thật từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 12-6. Tọa độ thao trường bắn là 2102 (bản đồ VN2000, tỷ lệ 1/50.000). Phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn; phía Tây giáp khu dân cư khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây. Hướng bắn là hướng Đông (từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua).

Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho người dân biết để không đi lại, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn của Trung đoàn trong thời gian trên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.