Nổ mìn khai thác đá ảnh hưởng đến đời sống người dân tổ dân phố Phú Hòa

(GLO)- Nhà cửa rạn nứt, bụi đá ảnh hưởng đến sinh hoạt là thực trạng đang xảy ra đối với nhiều hộ dân ở tổ dân phố Phú Hòa (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) - nơi hoạt động khai thác, chế biến đá diễn ra nhiều năm qua.

Bà Nguyễn Thị Long (tổ dân phố Phú Hòa) cho biết: Nhà bà nằm ở rìa khu dân cư, cách điểm khai thác đá của Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nhơn Hòa (Công ty CP Phú Tài) chỉ vài trăm mét.

Khoảng 10 năm trước, do tác động từ hoạt động nổ mìn khai thác đá của doanh nghiệp nên căn nhà cấp 4 của bà bị nứt toác. Dù gia đình đã khắc phục nhưng tường nhà sau đó vẫn tiếp tục hư hại.

Cách đây 4 năm, bà xây dựng ngôi nhà mới bên cạnh để ở nhưng chỉ một thời gian ngắn sau lại xuất hiện những vết rạn nứt khắp nhà.

“Mỗi lần người ta nổ mìn, khoảng sau 11 giờ trưa, là mặt đất, nhà cửa, bàn ghế rung chuyển. Điều đáng lo là các vết rạn ngày một lan rộng, mùa mưa thấm nước sẽ càng hư hỏng nặng hơn” - bà Long lo lắng.

Cạnh đó, căn nhà cấp 4 xây dựng cách đây hơn 20 năm của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thể cũng bị hư hỏng với nhiều vết nứt lớn chạy dài ngang, dọc trên tường.

“Gia đình tôi trước đây đã sửa chữa, vá các vết nứt nhiều lần nhưng đâu lại vào đó. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân tôi bị tai biến nên giờ nhìn nhà cửa hư hỏng cũng chỉ biết chịu đựng” - bà Thể rầu rĩ cho hay.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Thể (tổ dân phố Phú Hòa, phường An Nhơn Nam) xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Ảnh: N.C

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng rạn nứt cũng xảy ra tại nhiều căn nhà xung quanh điểm khai thác đá. Một số hộ dân có điều kiện kinh tế đã bỏ tiền sửa chữa, thậm chí đập bỏ đoạn tường hư hại để xây lại nhưng sau đó, các vết nứt vẫn tái diễn hoặc sửa xong chỗ này thì lại nứt chỗ kia.

Đáng chú ý, nhiều căn nhà mới xây dựng cách đây vài năm, được gia chủ đầu tư phần móng kỹ lưỡng nhằm đối phó với rung chấn từ mỏ đá nhưng công trình mới đưa vào sử dụng một thời gian ngắn đã bị ảnh hưởng.

Hầu hết người dân đều cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trên là do hoạt động nổ mìn phá đá của Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nhơn Hòa tại núi Sơn Triều, nằm cạnh khu dân cư.

Ngay tại đường Biên Cương - trục đường nối QL 19 với khu vực mỏ đá trên núi Sơn Triều, hàng loạt căn nhà hai bên đường cũng bị rạn nứt, trong đó có nhà của ông Trần Văn Dũng - Tổ trưởng tổ dân phố Phú Hòa.

Ông Dũng cho hay: Hoạt động nổ mìn khai thác đá tại địa bàn diễn ra từ chục năm qua. Do dư chấn từ các vụ nổ mìn lan rộng đến QL 19 nên ước tính có khoảng 100 hộ bị ảnh hưởng với mức độ nặng, nhẹ khác nhau.

“Trước đây, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, bà con từng nhiều lần phản ánh việc nổ mìn gây nứt nhà cửa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, còn thiệt hại gây ra cho người dân thì chưa được đánh giá, xem xét” - ông Dũng nói.

Điểm khai thác đá của Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nhơn Hòa gây ảnh hưởng đến khu dân cư. Ảnh: N.C

Ngoài vấn đề gây rung chấn, hoạt động nổ mìn phá đá, chế biến đá và vận chuyển vật liệu xây dựng bằng xe tải trọng lớn qua khu dân cư còn phát tán bụi trên diện rộng.

Vào thời điểm gió lớn, bụi đá từ các mỏ tạt vào khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và khiến người dân lo ngại về sức khỏe.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Minh Muộn - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam - cho biết: So với nhiều năm trước, mức độ ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá ở núi Sơn Triều đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động vẫn còn một số bất cập, ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận. Khu vực này hiện có 4 đơn vị hoạt động nổ mìn khai thác đá, trong đó, Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nhơn Hòa nằm giáp ranh khu dân cư.

Trước ý kiến phản ánh của người dân, UBND phường An Nhơn Nam sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp với tổ dân phố rà soát, ghi nhận hiện trạng, mức độ thiệt hại của từng hộ dân; đồng thời xem xét, xác định nguyên nhân.

Địa phương cũng sẽ tổ chức làm việc, đối thoại với các hộ dân và doanh nghiệp nhằm có biện pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.