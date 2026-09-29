Hơn 1,76 tỷ đồng cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật cải tạo 7 tuyến thoát nước nhằm xử lý các điểm ngập úng cục bộ tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam, với tổng kinh phí hơn 1,76 tỷ đồng.

Theo ông Trần Đình Duy, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai), công trình do Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2026.

Trước đó, trận mưa kéo dài từ tối ngày 9 đến rạng sáng ngày 10-9 gây ngập cục bộ tại 10 điểm trên địa bàn phường Quy Nhơn. Theo cơ quan chuyên môn, lượng mưa đo được tại Quy Nhơn đạt 101 mm, thuộc nhóm cao nhất toàn tỉnh trong đợt mưa này.

Khu vực Chợ Đầm ngập sâu 0,5 - 0,6 m. Trên đường Xuân Diệu, đoạn từ Tượng đài Chiến Thắng đến đường Lê Lợi, nước dâng 0,3 - 0,4 m. Một số giao lộ và tuyến đường khác như ngã năm Nguyễn Tất Thành - Trần Hưng Đạo, ngã ba Vũ Bảo - Nguyễn Tất Thành cũng ngập 0,1 - 0,3 m.

Theo cơ quan chức năng, các điểm ngập chủ yếu nằm tại khu vực trũng thấp, nơi nước từ nhiều hướng dồn về. Hệ thống thoát nước được đầu tư qua nhiều thời kỳ nên một số vị trí chưa đồng bộ về cao độ và hướng thoát. Khi mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, khả năng tiêu thoát tại những khu vực này bị quá tải.

Các tuyến đường xung quanh chợ Đầm ngập sâu cục bộ trong tối 9-9. Ảnh: Khoa Phan

Ngay khi xảy ra ngập, UBND phường Quy Nhơn phối hợp Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn huy động lực lượng thu gom rác trên các nắp hố thu, mở nắp hố ga để tăng khả năng thoát nước, đồng thời giăng dây cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực, bảo đảm an toàn cho người dân.

Từ thực tế này, 7 tuyến và vị trí thoát nước được lựa chọn để cải tạo với tổng chiều dài khoảng 600 m. Các hạng mục tập trung vào những nơi thường xảy ra ngập, xuống cấp hoặc khả năng thu gom, tiêu thoát nước còn hạn chế.

Tại khu phố Hải Nam - Hải Đông, tuyến thoát nước dài gần 300 m sẽ được cải tạo; hẻm 02 Trần Hưng Đạo được đầu tư đoạn dài 75 m. Riêng đoạn mương bị sụt lún trước cảng cá (xã Nhơn Lý cũ, nay là phường Quy Nhơn Đông) dài khoảng 100 m sẽ được tháo dỡ, xây mới.

Các vị trí còn lại nằm tại ngã tư Trần Thị Kỷ - Diên Hồng, ngã ba Nguyễn Tất Thành - Vũ Bảo, đường Nguyễn Tất Thành, khu vực nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình và trước Trường THCS Ngô Mây. Tại đây sẽ lắp đặt, cải tạo ống thoát nước, xây dựng hố ga, hố thu nước và sửa chữa, xây mới những đoạn mương hư hỏng, sụt lún.

Việc đầu tư nhằm tăng khả năng thu gom, tiêu thoát nước tại các điểm xung yếu, qua đó hạn chế ngập úng cục bộ, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết thêm, với những trận mưa có cường độ lớn, tình trạng ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khả năng tiêu thoát nước hiện nay được cải thiện, thông thường khoảng một giờ sau khi mưa giảm, nước trên các tuyến đường cơ bản rút hết.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cùng với đầu tư cải tạo tiến hành duy trì nạo vét, duy tu hệ thống thoát nước; theo dõi sát diễn biến thời tiết và tập trung xử lý những điểm có nguy cơ ngập, nhằm giữ dòng chảy thông suốt, giảm mức độ ảnh hưởng đến giao thông, môi trường và đời sống người dân.