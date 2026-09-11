Chủ động nạo vét hệ thống thoát nước, xử lý ngập cục bộ sau mưa lớn ở Quy Nhơn

(GLO)- Theo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), trận mưa lớn kéo dài từ tối 9-9 đến rạng sáng 10-9 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường ngập cục bộ. Một số điểm ngập sâu 0,5 - 0,6 m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo báo cáo nhanh do Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn ký gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, toàn phường có 10 điểm ngập. Trong đó, khu vực Chợ Đầm ngập sâu nhất (0,5 - 0,6 m); đoạn đường Xuân Diệu, từ tượng đài Chiến Thắng đến đường Lê Lợi ngập 0,3 - 0,4 m.

Một số tuyến đường, giao lộ khác cũng ngập cục bộ từ 0,1 - 0,3 m, như ngã ba Lê Đức Thọ - Ngô Gia Khảm; ngã tư Phan Chu Trinh - Lê Văn Hưu; đường Lê Đại Hành, đoạn trước Trường Tiểu học Trần Quốc Toản; đường Nguyễn Hiền; nhánh đường Diên Hồng - Nguyễn Tư - Trần An Tư; đường Hoa Lư đến cầu Chữ Y; ngã năm Nguyễn Tất Thành - Trần Hưng Đạo và ngã ba Vũ Bảo - Nguyễn Tất Thành.

Ngay khi xảy ra ngập, UBND phường Quy Nhơn phối hợp Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn huy động lực lượng đến các điểm ngập để xử lý. Công nhân tiến hành tháo dỡ rác trên nắp hố thu nước, mở nắp hố ga để tăng khả năng tiêu thoát nước; đồng thời giăng dây cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Các tuyến đường xung quanh chợ Đầm ngập sâu cục bộ trong tối 9-9. Ảnh: Khoa Phan

Theo cơ quan chức năng, các điểm thường xảy ra ngập chủ yếu nằm ở khu vực địa hình trũng thấp, nước từ nhiều hướng dồn về. Trong khi đó, hệ thống thoát nước được đầu tư qua nhiều thời kỳ, chưa đồng bộ về cao độ và hướng thoát nước, nên khi xuất hiện mưa lớn với lượng nước tập trung trong thời gian ngắn, một số điểm dễ xảy ra ngập cục bộ.

Trao đổi với phóng viên trưa 11-9, ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết ngành xây dựng đang triển khai nạo vét, duy tu hệ thống thoát nước theo kế hoạch và định kỳ nhằm bảo đảm lưu thông dòng chảy.

Theo ông Tuấn, với những trận mưa có cường độ lớn, nhất là tại khu vực trũng thấp, tình trạng ngập cục bộ khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khả năng tiêu thoát nước hiện nay tương đối nhanh.

“Thông thường, sau khoảng một giờ kể từ khi mưa giảm, lượng nước ngập trên các tuyến đường sẽ thoát hết”, ông Tuấn cho biết.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì nạo vét, duy tu hệ thống thoát nước; đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó khi xảy ra mưa lớn, tập trung xử lý các điểm có nguy cơ ngập nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.