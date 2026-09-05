Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân đồng thuận

Những ngày này, người dân thôn Đại An (xã Ia Khươl) đang tích cực di dời hàng rào, cổng ngõ và các vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho địa phương triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính của thôn.

Công trình có tổng chiều dài hơn 1.994 m, gồm tuyến đường chính và 7 tuyến đường nhánh kết nối với quốc lộ 14, với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2025 chuyển sang năm 2026.

Tuyến đường hiện có nền rộng khoảng 5 m, mặt đường nhựa rộng hơn 3 m. Sau nhiều năm sử dụng, nhiều đoạn đã xuống cấp, trong khi hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân.

Mặt bằng hai bên tuyến đường chính thôn Đại An đã được san gạt, chuẩn bị thi công. Ảnh: N.D

Khi chính quyền địa phương và Ban nhân dân thôn tuyên truyền, vận động các hộ dân phối hợp mở rộng mặt đường, phần lớn người dân sinh sống hai bên tuyến đều đồng tình, chủ động tháo dỡ, di dời hàng rào và vật kiến trúc để tạo mặt bằng thi công.

Ông Trương Văn Trị (87 tuổi, thôn Đại An) cho biết gia đình ông đã sinh sống tại đây hơn 40 năm. Trước kia, tuyến đường chỉ là đường đất nhỏ hẹp, mùa mưa thường lầy lội, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Sau này, cùng với sự phát triển của các loại cây trồng như cà phê, cao su, tuyến đường được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi đáng kể cho đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển kinh tế, nhu cầu vận chuyển nông sản ngày càng tăng nên mặt đường hiện nay không còn đáp ứng yêu cầu.

Gia đình ông Trương Văn Trị đã dịch chuyển hàng rào để chính quyền địa phương mở rộng mặt đường chuẩn bị bê tông hóa. Ảnh: N.D

“Khi chính quyền địa phương và Ban nhân dân thôn đến tuyên truyền về việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường, gia đình tôi rất đồng tình và chủ động di dời hàng rào, cổng ngõ. Không chỉ gia đình tôi, hầu hết các hộ dân hai bên đường đều mong công trình sớm được triển khai để người dân và con cháu được hưởng lợi lâu dài” - ông Trị chia sẻ.

Cũng như nhiều hộ dân trong thôn, bà Nguyễn Thị Thanh (81 tuổi) đã chủ động dịch chuyển hàng rào, vật kiến trúc để tạo mặt bằng mở rộng đường.

Theo bà Thanh, khi tuyến đường được mở rộng, việc đi lại của người dân, học sinh đến trường và vận chuyển nông sản ra quốc lộ 14 sẽ thuận tiện hơn.

“Bà con đồng thuận thì việc triển khai sẽ thuận lợi. Khi tuyến đường hoàn thành, không chỉ giao thông thông thoáng hơn mà cảnh quan khu dân cư cũng sạch đẹp hơn, mọi người đều được hưởng lợi” - bà Thanh nói.

Cùng với sự đồng thuận của người dân, UBND xã Ia Khươl cũng phối hợp với Đội Quản lý điện Chư Păh (Công ty Điện lực Gia Lai) di dời một số trụ điện nằm trong phạm vi mở rộng tuyến đường nhánh số 4.

Động lực phát triển kinh tế

Bên cạnh các tuyến đường tại thôn Đại An, xã Ia Khươl còn triển khai nhiều công trình giao thông khác trên địa bàn.

Trong đó, tuyến đường từ thôn Đại An đi làng Tơ Vơn được đầu tư nâng cấp, mở rộng với bề rộng mặt đường 5,5 m, tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng. Tuyến đường tại làng Rơ Vai cũng được đầu tư nâng cấp, mở rộng với kinh phí 377 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh phấn khởi khi tuyến đường chính được đầu tư mở rộng. Ảnh: N.D

Anh Ngô Ngọc Mai (thôn Đại An) cho biết nhiều tuyến đường trong khu vực đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

“Khi xã và thôn tổ chức họp, thông tin về chủ trương nâng cấp, mở rộng đường, bà con rất phấn khởi và đồng thuận. Hạ tầng giao thông thuận lợi sẽ giúp việc đưa nông sản ra thị trường, giao thương hàng hóa dễ dàng hơn, từ đó tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế” - anh Mai chia sẻ.

Theo UBND xã Ia Khươl, việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn không chỉ nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông mà còn từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các thôn, làng.

Ông Phạm Minh Châu - Chủ tịch UBND xã Ia Khươl - cho biết: Khi có chủ trương đầu tư các tuyến đường, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Ban nhân dân các thôn, làng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia.

Đối với những hộ có công trình, hàng rào nằm trong phạm vi mở rộng đường, xã vận động người dân chủ động di dời để tạo mặt bằng thi công. Qua tuyên truyền, hầu hết các hộ dân đều đồng tình, ủng hộ.

“Mỗi hộ dân cùng chia sẻ một phần diện tích, di dời hàng rào sẽ góp phần hình thành những tuyến đường rộng rãi, thông thoáng hơn. Hạ tầng giao thông được hoàn thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Châu nhấn mạnh.

Vận chuyển vật liệu xây dựng chuẩn bị thi công một tuyến đường trên địa bàn xã Ia Khươl. Ảnh: N.D

Chủ tịch UBND xã Ia Khươl cho biết thêm, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tại thôn, làng; từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và góp phần nâng cao đời sống người dân.