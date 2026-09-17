Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Nhiều năm qua, người dân ở một số khu vực thuộc phường Bình Định, nhất là địa bàn Nhơn Khánh, Nhơn Phúc cũ, vẫn phải sử dụng nước giếng cho sinh hoạt. Vào mùa mưa lũ, nguồn nước ngầm tại một số nơi bị đục, nhiễm phèn, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân.

Ông Quách Thiện (tổ dân phố An Thái, phường Bình Định) mong sớm có nguồn nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt trong gia đình để đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Quang Tấn

Ông Quách Thiện (tổ dân phố An Thái, phường Bình Định) cho biết: Gia đình vừa phải khoan thêm 2 giếng để có đủ nước sinh hoạt, nâng tổng số lên 3 giếng khoan và 1 giếng đào. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, nhiễm phèn; vào mùa mưa lũ, nước đục, không thể sử dụng để ăn uống, sinh hoạt.

“Chúng tôi phải mua nước bình về dùng hoặc đầu tư hệ thống lọc nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Vì vậy, người dân mong có nguồn nước sạch ổn định để bảo đảm an toàn sức khỏe” - ông Thiện chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hồng Kiên - Bí thư Chi bộ tổ dân phố An Thái, đến nay, tổ có 509/1.097 hộ sử dụng nước sạch, gần đạt chỉ tiêu được giao trong năm 2026. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều hộ dân gặp khó khăn về nguồn nước do bị ô nhiễm.

“Vào mùa mưa lũ, nước giếng thường đục ngầu, nhiều hộ phải đầu tư bể lọc hoặc mua nước về sử dụng. Đặc biệt, 268 hộ dân dọc sông Côn rất mong chờ hệ thống nước sạch được mở rộng đến khu vực này” - ông Kiên cho biết.

Người dân sống dọc sông Côn mong sớm có nguồn nước sạch đảm bảo sinh hoạt. Ảnh: Quang Tấn

Tại các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vấn đề nước sạch cũng được nhiều hộ dân trên địa bàn đề cập. Theo người dân, việc được tiếp cận nguồn nước sạch không chỉ giải quyết nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn giúp giảm chi phí xử lý nước, bảo đảm vệ sinh và an toàn sức khỏe.

Để từng bước giải quyết nhu cầu trên cũng như đáp ứng nguyện vọng của người dân, phường Bình Định đang triển khai dự án mở rộng hệ thống nước sạch tại khu vực Nhơn Khánh, Nhơn Phúc cũ với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách hơn 5,7 tỷ đồng, phần còn lại do Công ty cổ phần Xây lắp An Nhơn đầu tư.

Dự án đầu tư tuyến ống cấp nước chính dọc các tuyến giao thông thuộc 4 tổ dân phố: Thắng Công, Hòa Mỹ, An Hòa và Quan Quang; qua đó kết nối, mở rộng mạng lưới cấp nước đến các khu dân cư.

Ông Đặng Ngọc Thông - Giám đốc Ban Quản lý phường Bình Định - cho biết, đến nay, dự án đã thi công khoảng 500 m tuyến ống chính HDPE đường kính 110 mm, đạt khoảng 25% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 26-10-2026.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định Trần Hoàng Khải (bên trái) kiểm tra tiến độ thực hiện dự án mở rộng hệ thống nước sạch tại khu vực Nhơn Khánh, Nhơn Phúc cũ. Ảnh: Quang Tấn

“Ban Quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng” - ông Thông thông tin.

Cùng với đầu tư mở rộng mạng lưới, phường Bình Định đang tập trung vận động người dân đấu nối, sử dụng nước sạch nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.

Theo ông Trần Hoàng Khải - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định, năm 2026, phường đặt mục tiêu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 68,6%, tương ứng 7.400 hộ.

Đến ngày 30-8-2026, con số này tăng lên 7.051 hộ, đạt 65,4%. Như vậy, từ nay đến cuối năm, phường cần tăng thêm 349 hộ sử dụng nước sạch để hoàn thành chỉ tiêu.

Tuy nhiên, việc phát triển mạng lưới và vận động đấu nối vẫn còn một số khó khăn. Một số khu vực chưa có đường ống đến các tuyến nhánh, ngõ hẻm; những hộ ở xa tuyến ống chính phải chịu chi phí kéo ống, đấu nối cao hơn…

Trước thực tế này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường đã yêu cầu các tổ dân phố rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm hộ; xác định hộ đã sử dụng nước sạch, hộ có đường ống trước nhà nhưng chưa đấu nối, hộ có khả năng đấu nối và những trường hợp còn khó khăn để có giải pháp phù hợp.

Đối với các hộ thực sự khó khăn, UBND phường sẽ rà soát, phân loại để nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để người dân được đấu nối và sử dụng nước sạch.

Phường cũng yêu cầu Công ty CP Xây lắp An Nhơn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và tổ dân phố trong khảo sát, thiết kế cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công; việc lựa chọn phương án đào, xẻ đường phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến nhà ở, tài sản và việc đi lại của người dân. Những hộ đã đồng ý và đủ điều kiện phải được kịp thời lắp đặt đồng hồ, đấu nối cấp nước.

“Khi những tuyến ống mới được hoàn thiện, thêm nhiều hộ dân được đấu nối, sử dụng nguồn nước đạt quy chuẩn. Mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và hoàn thiện hạ tầng đô thị của phường Bình Định sẽ từng bước được hiện thực hóa” - Phó Chủ tịch UBND phường cho hay.