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Xã Ia Le đề xuất đầu tư 280 tỷ đồng xây dựng tuyến đường T8

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- UBND xã Ia Le vừa đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư dự án tuyến đường T8 - tuyến giao thông chính nằm trong quy hoạch trung tâm hành chính xã. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 280 tỷ đồng.

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ đi lại, tuyến đường T8 còn được kỳ vọng tạo trục kết nối thuận lợi giữa trung tâm hành chính xã Ia Le với các địa bàn lân cận, nhất là 2 xã Ia Mơ và Ia Lâu.

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Khu vực dự kiến triển khai xây dựng tuyến đường T8, xã Ia Le. Ảnh: R'Piên

Ngoài ý nghĩa về kết nối vùng, tuyến đường T8 sẽ tạo thêm dư địa phát triển khu vực dân cư dọc tuyến. Đặc biệt, khi trục giao thông chính được hoàn thiện, khả năng kết nối vùng nguyên liệu với thị trường được cải thiện.

Qua đó, nâng cao hiệu quả khai thác hơn 10.000 ha cây trồng hiện có và tạo thêm dư địa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

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