Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng qua, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã Ia Le được triển khai đồng bộ, đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.T

Tổng thu ngân sách đạt hơn 95.289 triệu đồng, riêng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 13.106 triệu đồng, bằng 215% kế hoạch tỉnh giao và 114% Nghị quyết HĐND xã giao năm 2026.

Xã đã thu hút 16 dự án đầu tư ở lĩnh vực năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Công tác đầu tư, xây dựng được triển khai đồng bộ; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục duy trì hiệu quả. Xã cũng tập trung các giải pháp để giảm nghèo bền vững.

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được duy trì nền nếp. Trong 6 tháng qua, 2.048 hồ sơ được tiếp nhận; trong đó đã giải quyết 2.024 hồ sơ, đạt 91,5%; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và dân vận được thực hiện thường xuyên, bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. An ninh chính trị trên địa bàn xã ổn định; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai quyết liệt.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: N.T

Trong 6 tháng cuối năm 2026, xã phấn đấu sản xuất vụ mùa đạt và vượt kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản.

Bên cạnh đó, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên cho năm học 2026-2027; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh… góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.