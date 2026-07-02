Xã Hra thu ngân sách đạt 73% kế hoạch năm 2026

(GLO)- Chiều 2-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự hội nghị có Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Nguyễn Minh Phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả khả quan. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 75,3 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch; diện tích gieo trồng đạt 418,7 ha, bằng 101,3% so với kế hoạch; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 29.917 con.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được tập trung triển khai; hoàn thành 100% công tác kê khai, kiểm đếm trên toàn tuyến dài 11 km (Km79+000 - Km90+000) đi qua địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Hra Đinh Thị Minh Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 1.042 hồ sơ; 100% hồ sơ được số hóa, chỉ số hài lòng của người dân đạt 95,95/100 điểm.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 98%, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc. Tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được kiện toàn, hoạt động ổn định, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đất đai, khoáng sản và chuyển đổi số ở cơ sở.

Hội nghị đã thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng tốc giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.