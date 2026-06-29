Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tuy Phước tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng)

(GLO)- Sáng 29-6, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, nền kinh tế của xã tiếp tục phát triển khá; tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 10,7%; tổng thu ngân sách đạt gần 195 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 40,8%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Lê Thị Vinh Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 44 đảng viên mới, đạt 62% kế hoạch năm. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc.

Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo; cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 2 con số; tạo nguồn, phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu; nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã trong tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tuy Phước trao quyết định chỉ định bí thư chi bộ 15 thôn trên địa bàn. Ảnh: N.H

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Vinh Hương đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa các kết luận của hội nghị thành chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế; xác định rõ kết quả, trách nhiệm, lộ trình và thời gian thực hiện.

Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn chậm; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tuy Phước trao quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời cho 15 thôn trên địa bàn. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng địa phương.

Tại hội nghị, HĐND xã Tuy Phước đã công bố Nghị quyết về thành lập, sắp xếp, sáp nhập các thôn trên địa bàn; công bố quyết định thành lập các chi bộ thôn; chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định thôn trưởng các thôn lâm thời.

Sau sắp xếp, xã Tuy Phước có tất cả 15 thôn (giảm 17 thôn), gồm: Phú Mỹ, Thành Tín, Phước Lộc, Vinh Thạnh, Mỹ Điền, Công Chánh, Trung Tín, Diêu Trì, Vân Hội, Phước Nghĩa, Huỳnh Mai, Lộc Hạ, Nhân Ân, Phước Thuận, Quảng Vân.