Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà Tết tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông

(GLO)- Ngày 9-2, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia Đoàn công tác Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.P

Tại xã Tuy Phước, Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư; cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 600 suất quà Tết cho người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn của các xã trên địa bàn huyện Tuy Phước (cũ).

Tại xã Tuy Phước Đông, Đoàn công tác cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tặng 300 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác Trung ương, tỉnh tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của các xã trên địa bàn huyện Tuy Phước (cũ). Ảnh: H.P

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư đã báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, trong năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông cơ bản ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các chính sách chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế dịp Tết Nguyên đán 2026 được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo để nhân dân đón Tết vui tươi, ấm áp.

Riêng Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư, trong năm 2025 vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đạt doanh thu 700 tỉ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 600 lao động.

Dịp Tết cổ truyền, Công ty dành 4,7 tỉ đồng chăm lo đời sống cho người lao động; Công đoàn cơ sở chi 115 triệu đồng hỗ trợ, chăm lo Tết cho cán bộ, đoàn viên.

Niềm vui của người dân khi nhận quà từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Ảnh: H.P

Phát biểu chúc Tết, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã gửi lời thăm hỏi ân cần và nhấn mạnh rằng những phần quà Tết mà Đoàn công tác Trung ương trao tặng hôm nay là sự sẻ chia kịp thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ và các đoàn thể đối với bà con nhân dân còn khó khăn, với mong muốn góp một phần để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình, đủ đầy.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chúc Tết các địa phương và người dân. Ảnh: H.P

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông tiếp tục quan tâm toàn diện, sát thực hơn nữa đến đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm không để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nào thiếu Tết.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy và cách làm trong công tác giảm nghèo; chuyển mạnh từ hỗ trợ mang tính ngắn hạn sang giảm nghèo bền vững; chú trọng tạo sinh kế, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân; gắn giảm nghèo với phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đào tạo nghề.

Đoàn công tác Trung ương thăm gia đình thương binh Nguyễn Thanh Mạnh. Ảnh: H.P

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026 sắp đến, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; chúc toàn thể nhân dân và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công.

Đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Liên. Ảnh: H.P

Dịp này, Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết gia đình thương binh Nguyễn Thanh Mạnh (SN 1949, ở thôn Phong Tấn, xã Tuy Phước) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Liên (SN 1932, ở thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước); viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Phước Sơn.